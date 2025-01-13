男公關與女客嘿咻　為酒錢起爭執挨告性侵！她吃上誣告官司

▲男公關為了酒錢帳單和女客人發生爭執，被控涉嫌性侵，檢察官依誣告罪起訴女客人。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男公關前年在KTV與1名女客人歡唱後發生性關係，事後女客似乎意猶未盡，跑到店裡去找林男喝酒，結果2人為了酒錢在店門口發生爭執，女客人憤而控告林男涉嫌強制、妨害性自主等罪，台北地檢署調查後，依傷害起訴林男；性侵部分，經檢察官勘驗LINE對話，認為雙方屬合意性交，13日依誣告罪起訴女客人。

女客人原先提告指控，林男在2023年7月12日清晨，在中山區的男模會館出口，用身體阻擋她離去的通道，並對她掐脖強吻、徒手抓胸，涉嫌強制猥褻，案子告上警局後，女客人再加告林男在事發前，曾違背她的意願，強制性交得逞，涉嫌妨害性自主等罪。

林男到案委屈表示，事發前一天，他們在景美好樂迪玩得蠻開心的，有點兩情相悅，所以隔天7月12日，女客人主動找他想要喝酒，但當天他已經有客人，女客人還是來找他喝，林男因此又約了另一個朋友，3人約到龍馬會館喝酒，女客人喝沒多久就跑掉了，林男不滿表示，「錢的部分是我跟我朋友在付，我很生氣，所以我坐在樓梯間想攔告訴人。」

檢察官根據監視畫面及醫院驗傷診斷，認定林男在7月12日的確在會館出口，對女客出手拉扯、推擠，導致女客人頭部撞到牆壁出現枕部血腫等傷害，妨害女客人自由離去的權力約5分鐘，因此依傷害等罪起訴，林男試圖和解不被接受，高院判處拘役20天、得易科罰金確定。

至於性侵的部分，因會館監視器並未拍到林男有逾矩的行為，無事證顯示林男在爭執當下有猥褻行為，另外再勘驗2人的LINE對話，2人在發生性行為後，到再次見面發生衝突之間，女客人和林男的對話互動良好，看不出一般人遭侵犯後的憤怒或質疑等對話，全案查無其他性侵事證，因此處分林男妨害性自主部分不起訴，並依林男反控，依誣告罪將女客人提起公訴。