尪裝單身求介紹女友！婆婆力挺：沒放入都不算出軌　人妻當場黑化

▲原PO婆婆竟然說「沒放入都不算出軌」。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

文／CTWANT

婆媳問題自古難解！一名人妻抱怨表示，她婆婆竟說老公裝單身沒什麼，「沒放入都不算出軌」，讓她相當氣憤，決定黑化當逆媳。

人妻在粉專《毒姑九賤婆媳討論區》表示，丈夫對其他女人說自己單身，還請女性朋友介紹女朋友給他，然而婆婆說這樣不叫出軌，反罵她鑽牛角尖，「我反問婆婆，如果大姑的老公這樣呢？他對其他女人說自己單身，需要介紹女朋友呢？你們很大方呀，所以大姑的老公這樣做沒什麼啦！那我現在去通知他，跟他說這是妳允許的，婆婆被我第一次強硬回嘴嚇到，我決定從此刻開始要做一個惡媳婦了。」

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人妻透露，婆婆根本就是欺負她娘家離得遠，甚至毫不掩飾嗆「因為妳家人不在身邊，沒辦法及時告狀」。她無奈地說，「以前我處處想著我如果告狀，丈夫沒面子，我父母也會對婆家留下不好的印象，所以從沒告狀，換來的卻是這種對待。」

人妻坦言，對於大姑自己也非常厭惡，大姑常說無心，但講出來的話都相當尖銳、不禮貌，比如說，會說她送給婆婆的高級保養品都是小瓶的、娘家送的東西都很難吃，婆婆還打掩護，「有毛病還不改？憑什麼改的都是別人，我不會再蠢了，現在看這狀況，蓋個狗屁房子，我還不如把錢拿去找小鮮肉，反正大方的婆婆會說沒放入就不算出軌，今晚就要回娘家住，當一個惡媳婦真的全身舒暢。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這樣很好，不需要隱忍」、「東西收一收趕快回家當爸媽的寶貝」、「無心講出不禮貌的話？那叫沒教養」、「通常男人都可以，女生就不能有異性朋友，然後他媽媽還會覺得他兒子又沒有跟對方怎樣，那麼生氣幹嘛」。

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