你是難搞王還是超好相處？超準心測揭開你的社交秘密！

▲你覺得自己是好相處的人嗎？來玩個心理測驗測試看看結果吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個團隊裡似乎都少不了一些「相處起來讓人感覺有點卡卡」的人，他們可能是不善於合作，甚至容易和大家格格不入。那麼，你是這樣的人嗎？不妨透過日本網站《TRILL》有趣的心理測驗來找到答案，更了解自己與他人的相處風格吧！

以下這張圖形，你直覺覺得它像什麼？選擇你最有感覺的答案：

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1、倒過來的帽子

2、口袋

3、圍裙

4、吐舌頭的表情

選好了，往下看解答！

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1、選「倒過來的帽子」：你是個「難搞型人才」

如果你第一眼覺得這個圖形像倒過來的帽子，那麼你可能是個「難搞型人才」。你的思維方式與行動可能需要周遭的人花點時間適應。這類型的人非常有創意，重視自己獨特的想法與價值觀，對一般的規則或框架往往不感興趣。你的點子總是很新奇，甚至有點出乎意料，但這也讓平凡的做法或一般的反應無法滿足你。建議你在分享想法時，可以多花點心思解釋，讓別人更容易理解。同時，試著放慢腳步，主動配合團隊的節奏，這樣不僅能改善溝通，也會讓你的創意更容易被接受喔！

2、選「口袋」：你是「超好相處型」

如果你覺得這個圖形像口袋，那麼恭喜你！你是一個「超好相處型」的人，跟別人互動時基本不會起什麼衝突。這類型的人性格溫和，處事態度總是謙虛有禮，遇到分歧時也會選擇理性溝通，甚至願意做出妥協。不過，可能因為你的低調，身邊的人有時會難以猜到你的真實想法。建議試著多表達自己的感受，這樣不僅能增進人際關係，也能讓大家更理解你喔！

3、選「圍裙」：你是「稍微有點挑戰型」

如果你認為圖形像圍裙，那麼你的相處風格屬於「稍微有點挑戰型」。你總是非常努力，但旁人可能難以跟上你的步調，甚至感覺有些壓力。這類型的人通常擁有強烈的責任感，對自己的目標非常執著。你很清楚自己要什麼，並全力以赴，但也可能因此顯得對自己和他人要求過高。建議你可以試著多給周圍人一些空間，稍微調整自己的節奏。當你更能配合團隊的步調時，不僅能減少摩擦，也更容易實現自己的理想喔！

4、選「吐舌頭的表情」：你是「個性太鮮明型」

如果你覺得這個圖形像吐舌頭的表情，那麼你可能是「個性太鮮明型」的人，強烈的自我風格可能會讓別人感到些許壓力。這類型的人非常擅長表達自己，情緒和想法都會直白地展現出來。你重視自我價值，不太會為了迎合他人而改變自己。這樣的個性很迷人，但別忘了也要顧及他人的感受。試著用更溫和的方式溝通，不僅能保留你的特色，也能讓你的人際關係更融洽喔！

這個心理測驗不僅有趣，還能幫助我們更了解自己的相處模式。希望你在看完後，不管是學會調整步調，還是更珍惜自己的特質，都能讓人際關係變得更順暢、更美好！