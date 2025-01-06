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逗點教室以教育翻轉未來　從一間創新的補習班蛻變為多元的人文集團

▲▼逗點,補習班,人文,健康,生活,藝術,樺龍建設。（圖／業者提供）

▲透過教育做到在地創生，2024年榮獲「IASE 國際教育影響力AWARD」教育影響力—社會影響力獎項。

圖、文／逗點提供

十年教育里程，為孩子和社區創造多元成長的可能

2014年，「逗點教室」懷抱著「教育可以不一樣，讓我們一起熱血變強吧！」的信念，推廣全人教育與創新課程。從一間教室出發，十年間發展為桃園十間直營教室的教育品牌，成為孩子與家長在十二年國教中的專業夥伴。逗點教室始終堅守初心，為每個求學階段的孩子量身打造教育體驗，讓學習不僅僅是為目標努力，更成為探索興趣、享受過程與點燃夢想的旅程。

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這段十年的里程，並非僅為孩子帶來成長，更深深影響了每一個有逗點在的地方。逗點教室相信，教育的價值不僅在於成績，而是能夠做到教育即生活、生活即教育，讓教育融入生活，連結孩子、家庭與社區，創造善的循環。

逗點教室創辦人徐暘智分享這十年來的點滴，我們深刻感受到他所說的那句話：「種下一顆善的種子，將成就一片善的福田。」逗點教室的每一場活動，正播下一顆顆種子，不斷滋養著孩子、家庭與社區。其中，「逗點名人堂」親子共學講座，透過科普、人文與生涯規劃的精彩講座，將知識與啟發帶進社區，不僅激發孩子的學習動機，更促進了家庭的共同成長。而歲末公益活動「除舊步新」教育闖關公益路跑，更是每年桃園親子活動的亮點之一。結合創新的闖關任務，傳遞愛與改變的信念，在支持弱勢族群的同時，也鼓勵每位參與者「跑出更好的自己」。

▲▼逗點,補習班,人文,健康,生活,藝術,樺龍建設。（圖／業者提供）

▲連續四年舉辦「除舊步新」教育闖關公益路跑，持續傳遞愛與改變的信念，創新的路跑讓跑者也透過闖關任務跑出更好的自己。

逗點教室的多元課程和活動，不僅為孩子開創多元成長的可能，更為社區注入活力與希望，成為地方善的力量。未來，逗點教室將持續以教育為核心，深耕在地，讓每個有逗點的地方都能帶來更多美好。

整合教育資源，以集團的力量為未來培育多元人才

▲▼逗點,補習班,人文,健康,生活,藝術,樺龍建設。（圖／業者提供）

▲逗點教室結合集團資源，邀請外科醫生親臨教育現場，帶領學生進行急救課程與醫學實作，教育與醫療的結合已成為逗點教室的經典課程之一。

十年來，逗點教室始終以創新突破為核心，不斷翻轉人們對補教業的傳統印象。秉持「教育可以不一樣，讓我們一起熱血變強吧！」的信念，逗點教室的老師們點燃了無數學生的學習動力，也將善的力量深植於每一位孩子的心中，讓他們在成長的旅程中找到熱情與方向。

如今，逗點教室已從一間創新的補習班，成長為涵蓋教育、健康與藝術三大核心面向的人文集團，逗點相信，教育是穩固的根基，健康是生活的支柱，而藝術則如同枝葉與花朵，綻放美好與善的循環，為身心靈帶來深層的滋養。

自2019年起，逗點教室整合了集團的資源，將教育影響力延伸至健康生活與藝術領域，為下一代迎接快速變化的世界提供解方，並探索未來人才應具備的特質與能力。如課程設計中，逗點結合教育與健康，邀請醫師帶領學生學習急救課程與醫學實作，親身體驗醫療知識的應用，除了啟發對未來職涯的想像外，更讓每位逗點畢業生都擁有紮實的急救技能，能在關鍵時刻學以致用，成為改變生命的力量。

專屬的茶道課程，則以靜心觀息與茶道文化的學習，引導孩子體會生活美學與內在平靜，將藝術融入日常。這些創新的資源整合，讓孩子不僅獲得知識，更能透過探索心靈，成就更全面的成長。逗點教室創辦人徐暘智強調：「孩子的求學過程需要的，不僅是傳授知識的老師，更需要能陪伴他們成長的生命教練。」教育的意義在於點燃每個孩子的亮點，讓他們在發現自己的熱情與才能後，擁有源源不絕的學習動力。

逗點集團的創新教育品牌——逗點教室，將繼續以創新的全人教育為核心，以集團的資源開拓更多教育的可能性，幫助每位孩子在這裡點燃熱情、找到屬於自己的亮點，並為社會注入更多希望與力量，讓每個有逗點在的地方都能創造更多善的循環。

逗點集團官方網站：https://www.comma.tw/

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