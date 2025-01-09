好羨慕！「3星座」工作、愛情運全面開外掛

▲有3星座2025年愛情、事業運勢超旺。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者李佳蓉／綜合報導

新的一年一掃陰霾塵埃，趕走各種爛人破事，你已經準備好迎來嶄新契機了嗎？命理專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享2025年事業、愛情兩得意，運勢「全面開外掛」的星座Top3，強運第1至第3名分別為處女座、天秤座及天蠍座，感情與工作將取得和諧的平衡，喜迎令人稱羨的未來。

2025年愛情、事業非常得意「星座Top3」，請參考星盤中的太陽、上升星座。

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第3名：天蠍座－人緣和樂、事業發達

天蠍座2025年的感情運、玩樂運大旺，想要懷孕生子者都有非常棒的運勢，若有這些目標設定，一定要好好把握。此外，你會發覺竄升的好人緣可以轉化為工作上的貴人運，千萬別錯過，好好運用能讓事業到達另一個你從來沒想像過的新境界。

第2名：天秤座－愛情事業兼顧得宜

單身的天秤座在工作場合有機會遇到令你心動的對象，或是職場中的同事、主管可望幫忙介紹身邊一些條件不錯的朋友。對於已有另一半的天秤座來說，新的一年若想多花心思耕耘事業，都能順利地取得完美平衡。

第1名：處女座－合作攜手、共創未來

2025年是個嶄新的開始！新的一年處女座可能與已交往一段時間的伴侶，產生共組家庭的默契；或在工作事業上有個新規劃、新發展，在新年必須有一點點的改變與創新，有助於你擁有更正向的發展。