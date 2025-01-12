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婆婆還尪從小到大紅包錢！媳婦入帳120萬元狂讚：好過年了

原PO表示，婆婆還丈夫從小到大的紅包錢，近120萬元。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，婆婆還丈夫從小到大的紅包錢，近120萬元。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

過年即將來臨，在華人習俗中一定會給紅包象徵祝福。一位人妻表示，婆婆說要還丈夫從小到大的紅包錢，近120萬元，她收到這筆鉅款，直呼真的太讚，今年好過年了。讓網友直呼，「這婆婆也太好了」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文感謝婆婆，婆婆說，兒子從小到大的紅包錢，她都存起來了，現在要還給他們。

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原PO說，她收到將近120萬元的匯款，「真是太讚啦，今年好過年了，今晚馬上煎牛排幫老公補補。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「這婆婆也太好了」、「小時候我媽媽只會說。我先幫你存起來...長大後會說都幫你付學費了。妳這筆錢真的是撿到的」、「真好的婆婆，我家是巫婆 一毛不拔」、「我會當面給兒子，那是他的，如果不給老婆，老婆也不能說什麼」、「好福氣有這麼好的婆婆，過年要包大紅包感謝婆婆才是」。

也有人說，「跟你一樣有個好婆婆。之前老公工作一直換來換去，我就跟我婆婆說3個小孩讀書補習很花錢，然後婆婆就給我300萬，小孩一個人100萬（老公不知道）。有個好婆婆真的很重要」。

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