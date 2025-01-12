農場工人「性侵乳牛」慘遭活活踢死！　同事：還戴著保險套

▲巴西一名農場工人，疑似企圖性侵乳牛，卻遭活活踢死。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
巴西發生駭人事件，一名45歲農場工人疑似企圖性侵乳牛，卻反遭乳牛活活踢死。他的遺體被發現時，陰莖上還套著保險套，但已經沒有生命跡象，急救之後依然回天乏術。
《巴西郵報》（Correio Braziliense）等外媒報導，這起事件8日發生在首都巴西利亞（Brasilia）近郊的薩姆巴亞（Samambaia）。死者居住在當地，也在這裡工作。
一名同事表示，他與死者7日晚間曾經一起喝酒，對方8日凌晨5時起床擠牛奶，把第一批牛奶送回來給老闆泡咖啡，甚至一起吃了早餐，又再度出發擠牛奶，卻遲遲沒有回來。
Homem tenta estuprar vaca, leva coice e morre com camisinha no pênis— Metrópoles (@Metropoles) January 10, 2025
Indivíduo foi encontrado pelos colegas caído ao lado do animal, com uma camisinha colocada no pênis, já sem os batimentos cardíacos
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由於死者實在去了太久，清晨6時35分，同事決定親自過去一探究竟，卻驚訝地發現，死者倒臥在一頭乳牛旁邊，已經沒了呼吸心跳，但陰莖上套著保險套，旁邊還有一個已經撕開的保險套包裝。
醫護趕抵現場後發現，死者已經心臟驟停，儘管歷經一番急救，仍當場宣告不治身亡。警方證實正在調查這起案件，他們目前的推論是，死者試圖干擾其中一頭乳牛時，被踢中頭部，不幸喪命。
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