農場工人「性侵乳牛」慘遭活活踢死！　同事：還戴著保險套

《巴西郵報》(Correio Braziliense)等外媒報導,這起事件8日發生在首都巴西利亞(Brasilia)近郊的薩姆巴亞(Samambaia)。死者居住在當地,也在這裡工作。

一名同事表示,他與死者7日晚間曾經一起喝酒,對方8日凌晨5時起床擠牛奶,把第一批牛奶送回來給老闆泡咖啡,甚至一起吃了早餐,又再度出發擠牛奶,卻遲遲沒有回來。

Homem tenta estuprar vaca, leva coice e morre com camisinha no pênis



Indivíduo foi encontrado pelos colegas caído ao lado do animal, com uma camisinha colocada no pênis, já sem os batimentos cardíacos



Leia na coluna Na Mira, de @carloscarone78: https://t.co/kIAL6E5aCG pic.twitter.com/LEctuvGkPS