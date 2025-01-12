三大水庫水情穩定　台南一期稻作將正常供灌

▲台南3大水庫的蓄水量達到6.49億噸，民生及農業供水尚無虞，市長黃偉哲特別提醒，有水當思無水之苦，民眾仍務必維持節水好習慣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受氣候變遷影響，台灣近年常有旱澇不均現象，目前台南時序已進入枯水期，去年因集水區有豐沛降雨量，為水庫帶來進帳，截至今2025年1月9日，3大水庫的蓄水量達到6.49億噸，民生及農業供水尚無虞，市長黃偉哲特別提醒，有水當思無水之苦，民眾仍務必維持節水好習慣。

台南市政府表示，目前曾文、烏山頭2個水庫，合計有效容量為5.8億噸、有效蓄水量則為5.7億噸，有效容量比達到99.28％；南化水庫有效蓄水量則為7907萬噸，有效容量比為88.64％；白河水庫有效蓄水量則有701萬噸，有效容量比50.83％。

因目前水情穩定，農業部農田水利署在2024年12月公告，曾文及烏山頭水庫灌區的一期稻作，預計自1月底開始供灌，後續也將視降雨量、水庫蓄水量及作物生長情形機動調配供灌。

台南市政府指出，市長黃偉哲帶領市府團隊與中央持續合作推動的各項水資源建設逐漸展現成果，例如串連曾文水庫及南化水庫系統的曾文南化聯通管在2024年啟用通水，達成曾文水庫與高雄地區水源調度的綜效；三座再生水廠則提供高科技製成用水，不與民生爭水，目前每日最大供水量8.3萬噸，2026年預計再提升到11萬噸；接下來還將打造海淡廠，第一期計畫完工後每日可產水10萬噸。透過開發多元水資源，大幅提升南台灣水資源韌性。