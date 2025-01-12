中英重啟經濟財經對話　何立峰：香港能夠成為緊密合作橋樑

▲中英重啟經濟財經對話。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中英經濟財金對話相隔6年後再舉辦，中國大陸國務院副總理何立峰11日與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在北京會面。何立峰強調，只要中英堅持相互尊重，求同存異，兩國關係就能夠健康發展，香港也能夠成為雙方更緊密合作的橋樑。

中英關係過去幾年由於香港一直處於低谷，直到去年英國工黨執政後才逐漸回暖，並決定重啟中英經濟財金對話。

英國財政大臣里夫斯11日率團在北京釣魚台國賓館與大陸國務院副總理何立峰會面，根據《新華社》報導，何立峰表示，中方願同英方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，秉持戰略夥伴定位，加強溝通對話，進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。

▼英國財政大臣里夫斯與大陸國務院副總理何立峰。（圖／路透社）



何立峰強調，中英只要相互尊重、求同存異，兩國關係就能健康發展，香港也能成為雙方更緊密合作的橋樑。

何立峰還說，中英經濟關係互補，利益遠大於分歧，雙方應透過對話機制，打造推動兩國關係發展的穩定錨和推進器。

里夫斯說，英國希望加強兩國在不同領域的交流，包括金融可持續發展、資本市場互聯互通、退休金和監管制度協調，以及貿易與投資等。

里夫斯還說，希望在完全符合英國國家利益的基礎上，對華建立長期關係，同時強調要防止雙方經濟聯繫，削弱英國國家安全與經濟彈性。