王毅見拉米：中英關係站在新起點

▲王毅與拉米舉行會談。（圖／翻攝新華社）



文／中央社台北19日電

中國外交部長王毅18日在北京與英國外交大臣拉米舉行會談。王毅表示，中英關係從歷史中走來，現在站在新的起點上，並指「台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則」。

據中國外交部網站，王毅表示，今年8月中國國家主席習近平與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話，就兩國增進接觸、深化合作達成重要共識，提振了雙邊合作信心。

王毅說，中英關係從歷史中走來，現在站在新的起點上。英國工黨政府提出發展長期、穩定、有戰略意義的對中關係，中方對此積極評價，因為這符合兩國關係的歷史邏輯和現實需要，符合兩國人民的根本利益，符合歷史潮流和國際大勢。

王毅表示，「台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則」。雙方應相互尊重彼此關切，在平等相待基礎上加強對話，增進了解，為交流合作營造氛圍。中方同意全面恢復兩國各領域對話合作機制，積極展開貿易、金融、綠色發展、科技、衛生、教育人文等領域互利合作。

王毅表示，中方願與包括英國在內的各國一道，加強對話合作，共擔國際責任，堅持真正的多邊主義，切實促進國際公平正義和開放發展。

據中國外交部網站，拉米（David Lammy）表示，英國政府致力於以連貫、相互尊重、符合雙方長期利益的方式，加強與中國對話合作，有效管控分歧。

拉米表示，英方在台灣議題上恪守建交時的承諾，並將長期堅持。英中有著廣泛共同利益，兩國間不應該有什麼「鐵幕」。英方期待與中方加強高層及各級別交往對話，擴大氣候變化、能源、環保、科技、經貿、投資、國際發展等領域合作。

雙方就俄烏戰爭、以巴衝突、緬甸局勢等國際和地區熱點問題交換意見。

根據英方會後釋出的談話紀要，未提及台灣或台灣海峽，也未提及印太或亞太區域和平穩定。