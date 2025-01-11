許富舜「現身111釘孤枝」！巧遇四叉貓、史書華開心聊天

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柯文哲學生許富舜「現身111釘孤枝」！巧遇四叉貓、史書華開心聊天

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，自由廣場投影綠色恐怖。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「111釘孤枝」活動有許多人參加，許富舜醫師也有現身。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」活動，儘管氣溫低又下雨，仍有超過15萬支持者到場。在這場活動當中，柯文哲的學生許富舜醫師也有到場，並與牙醫史書華、網紅四叉貓等人寒暄。

根據《自由時報》報導，「111釘孤枝」活動這天，許富舜醫師也有到場，手上還拿著《翻轉選戰的流浪狗團隊：柯文哲核心幕僚談勝選關鍵》書籍。許富舜本來想透過蔡壁如，將書轉交給陳佩琪，不過因為蔡沒有到場，因此只能作罷、日後再自行寄送。

▼民眾黨「111釘孤枝」活動有許多人參加，許富舜醫師也有現身。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

到場以後，許富舜遇到了史書華、四叉貓等人，3人在街邊閒聊，場面看起來相當和樂。

民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」活動，許多支持者無懼低溫、陸續到場力挺，截至傍晚5點50分左右，主辦單位宣布，線下、線上同時達到15萬人。

▼許富舜醫師先前曾透過臉書，指稱自己親眼見到「這些金額被帶回家」。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

▲▼醫生許富舜於柯妻陳佩琪文章底下留言，提及「曾親眼見到這些金額被帶回家」，使名嘴張益贍質疑，說出2014年柯文哲就有收現金未入政治獻金專戶的問題。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

民眾黨代理主席黃國昌對此表示，希望朋友們能在心裡記下今天這個日子，相信今天會在台灣民主歷史上留下深刻印記，因為「今天就是向賴清德這個獨裁威權體制宣戰的時刻」。

 
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