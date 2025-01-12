高院駁回抗告理由曝光！柯文哲等4人延押3個月　確定看守所內過年

▲柯文哲提出抗告，被高院駁回。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃哲民、吳銘峯、柯振中／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等4人因違反貪汙治罪條例等案件，不服羈押裁定，提出抗告，11日深夜被高院駁回。對此，高院也給出理由，認定4人有羈押之原因及必要，均裁定羈押3月，並禁止接見通信。

高院裁定理由如下：

一、被告柯文哲被訴涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款對於違背職務之行為收受賄賂罪、同條例第6條第1項第4款之公務員與非公務員共同犯對於主管及監督事務圖利罪、刑法第336條第1項公益侵占罪、同法第342條第1項背信罪等罪嫌。

被告沈慶京被訴涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之非公務員與公務員共同犯對主管及監督事務圖利罪嫌、同條例第11條第1項關於違背職務之行為交付賄賂罪等罪嫌。

▲柯文哲提出抗告，被高院駁回。（圖／記者李毓康攝）



被告應曉薇被訴涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款對於違背職務之行為收受賄賂罪、洗錢罪等罪嫌。

被告李文宗被訴涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款對於違背職務之行為收受賄賂罪、刑法第336條第1項公益侵

占、刑法第342條第1項背信罪等罪嫌。

被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等人(下稱被告等人)雖否認上開罪嫌，惟有卷內證據可佐，足認被告等人犯罪嫌疑重大。

二、被告等人所涉上開犯行，經審酌被告等人所涉之罪嫌，分係違背職務收受賄賂罪或圖利罪等最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，考量趨吉避凶之基本人性，本易伴隨有高度逃亡及串(滅)證之可能，且被告等人所涉罪數非少，如均成罪，則未來刑責可能甚重，更增加被告等人逃亡及串(滅)證之可能性，審酌被告等人之身分、地位、經濟等情，足認被告等人有動機潛逃海外以規避本案審判，或串(滅)證以妨礙審判程序之順利進行，顯難透過具保、責付、限制住居、限制出境、出海或以科技監控設備等拘束人身自由較輕之手段加以防止。原審考量國家刑罰權之行使及被告等人之人身自由限制等一切情況後，認有羈押之必要，核無不合。

三、被告等人抗告意旨，各以其等犯罪嫌疑並非重大，亦無事實足認有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，且無相當理由認為有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，亦無羈押之必要性，難認被告等人有刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款之羈押原因等節，本院經核閱本案相關之卷證資料，認其等對原審羈押裁定（及禁止接見通信）所為抗告等主張，均無足採。綜上，本件被告等人之抗告俱為無理由，均應予以駁回。