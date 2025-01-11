更冷時刻要來了「凍破10度區」周一晨擴大　下周再變天

▲強烈冷氣團發威，輻射冷卻加持，下周一清晨溫度還能更低。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

準備迎接更冷時刻，強烈冷氣團持續發威，明天(12日)到下周二清晨有輻射冷卻助陣，下周一清晨達到最強，西半部將有大範圍的10度以下低溫區，預計下周二白天短暫回暖，下周二晚間到下周五將再有一波冷氣團影響，其中下周二入夜到下周三水氣移入，又有濕冷天氣來襲。

氣象署預報員曾昭誠表示，這波強烈冷氣團將持續影響下周一清晨，下周一白天強烈冷氣團減弱，一路回溫到下周二，不過下周二晚間另一波大陸冷氣團南下，影響到下周五清晨後，白天冷氣團再次減弱。

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降雨方面，曾昭誠表示，環境轉乾，明天各地天氣不錯、多雲到晴，僅花東有零星降雨，比較乾的天氣型態將維持到下周二白天，晚間開始新一波冷氣團南下，加上另一波南方雲系北移，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，南部、中部山區也有局部短暫雨，其他地區轉多雲。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠進一步指出，潮濕的天氣型態將維持至下周三，下周四清晨西半部山區仍有殘留水氣，不過白天將減弱，下周四白天和下周五環境轉乾，剩東半部有局部短暫雨，其他晴到多雲。

溫度趨勢上，曾昭誠分析，明後兩天清晨有輻射冷卻影響，並持續到下周二清晨，其中明天清晨雲量很多，低溫特報範圍擴大，西半部近山區、宜蘭都有很多地方有10度以下低溫，各地低溫為11到13度。

▲▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠提醒，下周一清晨將是輻射冷卻強度最強的時刻，都會區溫度不會差太多，不過西半部將有大範圍的10度以下的低溫。另下一波冷氣團預計下周二晚間起影響到下周五清晨，最冷時間點為下周四和下周五的清晨，各地低溫約13到16度。

至於降雪機會，曾昭誠說明，今天起環境轉乾，降雪機會低，不過下次冷氣團南下，下周二晚間到下周四清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。