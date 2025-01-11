　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更冷時刻要來了「凍破10度區」周一晨擴大　下周再變天

▲▼羽絨衣,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈冷氣團發威，輻射冷卻加持，下周一清晨溫度還能更低。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

準備迎接更冷時刻，強烈冷氣團持續發威，明天(12日)到下周二清晨有輻射冷卻助陣，下周一清晨達到最強，西半部將有大範圍的10度以下低溫區，預計下周二白天短暫回暖，下周二晚間到下周五將再有一波冷氣團影響，其中下周二入夜到下周三水氣移入，又有濕冷天氣來襲。

氣象署預報員曾昭誠表示，這波強烈冷氣團將持續影響下周一清晨，下周一白天強烈冷氣團減弱，一路回溫到下周二，不過下周二晚間另一波大陸冷氣團南下，影響到下周五清晨後，白天冷氣團再次減弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨方面，曾昭誠表示，環境轉乾，明天各地天氣不錯、多雲到晴，僅花東有零星降雨，比較乾的天氣型態將維持到下周二白天，晚間開始新一波冷氣團南下，加上另一波南方雲系北移，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，南部、中部山區也有局部短暫雨，其他地區轉多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠進一步指出，潮濕的天氣型態將維持至下周三，下周四清晨西半部山區仍有殘留水氣，不過白天將減弱，下周四白天和下周五環境轉乾，剩東半部有局部短暫雨，其他晴到多雲。

溫度趨勢上，曾昭誠分析，明後兩天清晨有輻射冷卻影響，並持續到下周二清晨，其中明天清晨雲量很多，低溫特報範圍擴大，西半部近山區、宜蘭都有很多地方有10度以下低溫，各地低溫為11到13度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠提醒，下周一清晨將是輻射冷卻強度最強的時刻，都會區溫度不會差太多，不過西半部將有大範圍的10度以下的低溫。另下一波冷氣團預計下周二晚間起影響到下周五清晨，最冷時間點為下周四和下周五的清晨，各地低溫約13到16度。

至於降雪機會，曾昭誠說明，今天起環境轉乾，降雪機會低，不過下次冷氣團南下，下周二晚間到下周四清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
抱緊輝達股票不賣！日男「收益暴增340倍」　爽賺5億日圓
館長現身喊「賴清德放人」！比賽遇意外：手舉不起來
快訊／15萬小草釘孤枝！黃國昌「抗議綠色威權」：今天是宣戰的
更冷時刻要來了　強烈冷氣團發威「凍破10度區」將擴大
野火狂燒！美金牌泳將「10枚奧運獎牌」全沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台進冰箱了　各地低溫排行！「一地」凍到剩5.6度

館長現身喊「賴清德放人」！自曝比賽遇意外：手舉不起來

更冷時刻要來了「凍破10度區」周一晨擴大　下周再變天

像在原地踏步！她25歲「靠短期打工」賺錢　網有感：我也很迷茫

饗食天堂12年前也爆食物中毒　「75萬網紅也是苦主」！賠償金額曝

台鋼備戰新球季全隊健檢　醫提醒「壓力恢復不足」恐引發心律不整

外送茶妹結束後爆哭「爸爸化療要5萬」　他1句話KO！全場笑翻

快訊／15縣市低溫特報！5地非常寒冷　急凍跌破10度

12星座衝擊來了！「最新一週運勢」出爐　天蠍要把錢守好

日本待6天「躲過流感」　他曝防疫7小物！一票人狂筆記

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

全台進冰箱了　各地低溫排行！「一地」凍到剩5.6度

館長現身喊「賴清德放人」！自曝比賽遇意外：手舉不起來

更冷時刻要來了「凍破10度區」周一晨擴大　下周再變天

像在原地踏步！她25歲「靠短期打工」賺錢　網有感：我也很迷茫

饗食天堂12年前也爆食物中毒　「75萬網紅也是苦主」！賠償金額曝

台鋼備戰新球季全隊健檢　醫提醒「壓力恢復不足」恐引發心律不整

外送茶妹結束後爆哭「爸爸化療要5萬」　他1句話KO！全場笑翻

快訊／15縣市低溫特報！5地非常寒冷　急凍跌破10度

12星座衝擊來了！「最新一週運勢」出爐　天蠍要把錢守好

日本待6天「躲過流感」　他曝防疫7小物！一票人狂筆記

「本土劇娜美」張家瑋遊學被23歲鮮肉猛追　離別嘟唇喊：嘴巴dry dry

電信詐欺工作壓力大！泰男達不到KPI　柬詐騙總部附近深夜墜亡

日本食品標示看不懂？　專家教你分辨「賞味期限」及「消費期限」

台東「添歲增福慶豐年」　聚食湯圓還可拿春聯

肺癌確診半數是晚期！專家籲「免疫治療」加速納健保　提升存活率

妮婭結婚牽線人是「微笑女神」！　幸福致謝：妳是最大的功臣

墾丁最新網美咖啡「船帆石 No.1000」開幕　俯瞰船帆石沙灘、夕陽

射門射死人！16歲少年「罰球正中胸口」當場倒地亡　奪命瞬間曝

關山舉辦免費贈春聯活動　鎮長揮毫祝福全民財源廣進

全台進冰箱了　各地低溫排行！「一地」凍到剩5.6度

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

生活熱門新聞

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

嗆詐騙「緬甸好玩嗎？」竟收豬仔上銬工作慘照

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

韓國客必買「台灣拌手禮」　宣布熄燈

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

檢察官與吳乃仁聚餐！吳子嘉：囂張過頭

慈濟盜圖　Cheap：證嚴上人只是吉祥物

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀更擔心1疾病

快訊／17縣市低溫特報！4地非常寒冷　凍到明晚

日本老婆「最愛台灣這1味」　他笑：拿在手上就能把妹

立委要交通部評估高鐵「增設北台中站」　鐵道學會：恐成慢鐵

更多熱門

相關新聞

全台急凍！今年已437人OHCA　醫曝急診現況

全台急凍！今年已437人OHCA　醫曝急診現況

冷氣團一波接一波，根據內政部消防署統計，今年短短10天，非創傷到院前心跳停止(OHCA)已經累計437人，昨天單日非創傷OHCA更達54人，是今年新高。急診醫師指出，過去一周以來急診病患明顯增加，其中屬於嚴重患者的比例明顯上升。除了常見的心血管、腦血管疾病患者如中風、心肌梗塞、心衰竭惡化，甚至有一些肺部疾病、氣喘患者也嚴重發作，都是因為氣溫遽變引起，提醒民眾做好保暖。

強冷氣團猛攻「台北11.3度」創入冬新低　下周一氣溫再崩跌

強冷氣團猛攻「台北11.3度」創入冬新低　下周一氣溫再崩跌

還不是最冷「明晚到周一晨低溫再探底」　最凍剩4度

還不是最冷「明晚到周一晨低溫再探底」　最凍剩4度

玉山雪花紛飛135分鐘　銀白絕美世界畫面曝

玉山雪花紛飛135分鐘　銀白絕美世界畫面曝

最凍時刻還沒到！　專家：台北可能觸及寒流標準

最凍時刻還沒到！　專家：台北可能觸及寒流標準

關鍵字：

天氣氣象氣象署強烈冷氣團冷氣團低溫降雪

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面