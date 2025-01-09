買249元福袋「抽中12強球員簽名球」一看尖叫！5千人羨煞：中頭獎

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著農曆新年即將到來，很多量販店、超商、百貨公司都會販售福袋，有網友開心直呼，買了全家249元的「2025開運福袋」，竟然抽中12強球員、樂天桃猿陳晨威的簽名球，興奮得尖叫。貼文曝光，網友羨慕喊「這根本是中頭獎吧」、「別人的福袋都不會讓人失望」。

有網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，購買全家推出的249元福袋，裡面除了常見的零食外，還有一張衛生紙兌換券，最讓她驚喜的是，竟然有一顆簽名棒球。雖然她不認得簽名是誰的，但仍舊感到非常滿足，興奮喊，「249元不貴，真的不貴，這袋也太讚了吧」。

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貼文超過5千名網友按讚，有球迷解答，這是陳晨威的簽名球，「恭喜你！是很帥跑很快，差點盜本壘嚇到日本的陳晨威」、「有這顆球其他都不重要了」、「神威的，根本中頭獎，別人的福袋都不會讓人失望」、「有陳晨威的簽名球就很超值，羨慕」。還有幸運網友分享，抽中陳冠宇簽名球、陳柏清簽名球、林昱民的紀念球。

▲原PO抽到陳晨威簽名球。（圖／翻攝自超商新品好物分享區）



其他網友分享自己的福袋，「買了一袋，只有餅乾跟一罐飲料，什麼都沒了，還銘謝惠顧」、「很幸運，我的是寶可夢野餐墊，但是不知道為什麼沒有放在裡面，還要特別去換」、「我的福袋全都是零食」、「我的是拼圖置物罐（要自己拼）」、「我的只有零食跟一個購物袋」、「我第一個抽到柯南徽章三個，第二個抽到捏捏樂」。

除了全家有簽名棒球以外，7-ELEVEN新春福袋於元旦起開賣，頭獎祭出「瑪莎拉蒂348萬休旅車」2台，還有「鎮金店百萬金條」、5名「7-ELEVEN獅棒球親筆簽名球」等。福袋價格從499元到1888元都有，每款都能抽獎，集結12大話題肖像，款式百款，無論是人氣Hello Kitty、庫洛米、史努比、奇奇蒂蒂等，還有排球少年、航海王特別款。

OKmart福袋開賣邁入第7年，被網友喻為「超商最高CP」、「得獎率高」的超商福袋。2025推出兩大系列，「蛇年新春福袋」5款內容物組合、「3C超值福袋」2款組合，共7款福袋讓消費者選擇，全台限量5萬個，價格帶為168元與799元，預計12月25日全台803間門市開賣，售完為止，頭獎抽黃金元寶，獎項還有實用家電、3C產品、OKmart禮券等，總價值超過30萬。