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搶辦年貨！北市迪化街「年貨大街」周末開跑　交通管制一次看

▲▼大同區迪化街年貨大街起跑，交通管制曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲大同區迪化街年貨大街起跑，交通管制曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

「2025台灣年味在台北」活動已陸續展開，其中規模最大的迪化商圈年貨大街將於2025年1月11日（星期六）起熱鬧展開，大同分局針對轄內「迪化商圈」、「華陰街北車及後站商圈」及「寧夏夜市商圈」等處均於期前規劃交通管制疏導勤務，並針對車多路段適時啟動交通快打機制，以維護民眾採購年貨之交通順暢與安全。

2025年年貨大街周邊停車場費率調整為每小時80元，為減輕民眾負擔及提升各商圈間民眾前往採購年貨之便利性，援例規劃免費接駁專車服務，行駛路線途經「捷運北門站-南京西路口(塔城)－涼州街－民生西路口(大稻埕碼頭)-南京西路/後車站」，串連周邊各商圈，以利供民眾方便往返北門捷運站、迪化街、民生西路、涼州街及後車站商圈等處。

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▲▼大同區迪化街年貨大街起跑，交通管制曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

大同分局針對轄內易壅塞路段如民生西路、南京西路、重慶北路、延平北路、鄭州路等路段，規劃交通疏導及應變作為，以紓解採買年貨人潮及車流帶來之交通衝擊。

大同區商圈管制期間，禁止車輛進入，以維護逛街採買民眾行進安全，相關管制時間及地點如下：

首先，迪化街商圈

（一）活動時間：2025年1月11日至1月27日，每日12時至24時。
（二）管制時間及範圍：
1、迪化街1段（南京西路至歸綏街），每日12時至24時止。
2、民樂街（歸綏街至民生西路），時段性彈性管制，週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。
3、民樂街（民生西路至南京西路），時段性僅限北往南單行：週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。
4、民生西路與民樂街口，每日15時至23時，實施雙向禁止左轉管制。
5、歸綏街（延平北路至環河北路），時段性彈性管制，週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。

其次，華陰街北車及後站商圈

（一）活動時間：2025年1月11日至1月27日，每日10時至22時。
（二）管制時間及範圍：管制華陰街（重慶北路至太原路口）每日10時起至22時止，管制車輛通行。

再者，寧夏夜市商圈

（一）活動時間：2025年1月21日至2月10日，每日16時至24時。
（二）管制時間及範圍：
1、寧夏路（民生西路至平陽街段以東封閉，維持西側通行；平陽街至南京西路單號側23-2號、雙號側22-5號兩側騎樓規劃延伸攤位，人行道禁止設攤）。
2、1月22日0時至1月23日6時，平陽街（寧夏路至太原路間）管制車輛通行。

▲▼大同區迪化街年貨大街起跑，交通管制曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

年節前夕，民眾趕辦年貨，預期活動期間各年貨大街之商圈周邊將聚集大量車流湧入，大同分局表示，對於路段（口）車流壅塞情事，除編組警力加強路況查報外，將利用CCTV即時監控路況，機動調派警力執行疏導與管制措施，並啟動交通快打機制，確保路口淨空、排除交通事故及壅塞瓶頸地點。

此外，針對違規停車熱點加強執法，以及鄰近商圈停車場驅離停等影響交通之車輛，並透過警察廣播電臺宣導等方式，全力維護年貨大街活動周邊道路交通順暢。

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