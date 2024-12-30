獨／台中男割喉高爾夫球友　辯玩「殺人遊戲」一審判4年半

▲台中市一名林男今年5月持刀割喉球友，判刑4年半。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一間高爾夫球場今年5月傳出驚悚割喉案件，一名林男持刀朝徐姓球友頸部猛割，導致徐男氣管外露，嚇得其他球友協助抵抗，才躲過死劫。檢警追查，林男犯案時受到幻聽影響，誤以為在玩「殺人遊戲」，檢方不採信依殺人未遂起訴，台中地院一審今（30）判處4年6月，令入相當處所施以監護4年。

檢警調查，36歲林男與徐男是高爾夫球場會員，雙方疑似因徐男不滿林男觀看自己打球，曾有口角，但兩人無私交。今年5月8日19時許，林看見徐在和其他球友在大門口泡茶，竟回到車內拿出裝有料理刀、菜刀等2把刀的背包。

林男悄悄從背後靠近徐男，以左手壓制徐頭部，再用右手反握刀的方式，當場割破徐男頸部，造成徐男氣管外露，其他球友見狀，趕緊拿辣椒水朝林噴灑，但林男持續欲持刀攻擊，被其他球友踹下球場平台。過程中徐也試圖拿起高爾夫球桿反擊，卻遭林再次揮刀，砍傷左手，致手部有多處肌腱斷裂。

經眾人抵抗，趕緊將徐男送醫，總算挽回一命。警方到場後，發現林男躲進廁所，手上還拿著料理刀，當場將他逮補。

檢方訊時，林男坦承割頸，但否認有殺人犯意，辯稱是徐男到處說他壞話，又稱是在跟徐玩「殺人遊戲」，是徐男教唆他殺自己，徐跟同夥打賭殺人遊戲輸了等語。相關辯詞檢察官不採信，而在場其他球友及徐男指證歷歷，阻止林男仍持續持刀攻擊，檢方依殺人未遂罪嫌起訴林男。

今年11月，林男鑑定結果出爐，認定林男將徐男視為對自己實施迫害、監視的成員，誤認幻聽內容「來殺我啊！」、「你怎麼沒真的殺了我」等語為真，進而實施犯行，認為對方在玩「殺人遊戲」，且林男情況影響在看守所中的人際相處及適應。鑑定認為，林員於犯行時，有受到影響，但未達完全喪失的程度，暫時安置機構6月。台中地院一審今日判處4年6月，施以監護4年。