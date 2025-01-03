不爽看診過號！他硬闖診室打護理師　桃園莽男下場慘曝

▲桃園市徐姓男子於2023年2月間前往國軍桃園總醫院就醫，疑因過號與護理師起爭執，徐男為奪回健保卡不慎打傷護理師。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子於2023年2月間前往國軍桃園總醫院看診就醫，發現自己過號後闖入看診間詢問，護理師到場確認徐已過號，請其稍待，徐男突然情緒激動，伸手欲奪回護理師手上健保卡時，不慎弄傷護理師右手掌，院方保全人員見狀報警處理；桃園地院審理時，徐男堅持否認犯行，法官審結依傷害罪，處有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，徐姓男子於2023年2月12日上午10時許前往位於龍潭區之國軍桃園總醫院腦神經外科就醫，徐男察覺自己已過號，欲闖入診間詢問與劉姓護理師起爭執，劉女為維護看診病患隱私權益，欲阻止徐闖入就診室，徐男卻執意進入診間，質疑護理師未叫號導致其過號，並在診間大聲咆哮。

此時，劉姓護理師再度確認徐男確實已過號，請其稍等幾分鐘，但徐堅持是護理師未叫號導致錯過看診號次，徐欲奪回護理師手上健保卡時不慎誤傷其右手掌，導致劉姓護理師右手掌有紅腫之傷勢，因徐男在診間喧鬧引起住院保全注意報警，龍潭警方據報後到場處理，依違反醫事法將徐男移送桃檢偵辦，桃檢複訊後依傷害罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告徐男坦承於上開時地因過號問題與劉姓護理師起爭執，但否認有強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務、傷害之犯行，辯稱「沒有揮擊到告訴人，也沒有不小心撞到她」等語；其辯護人亦為辯護稱「依監視錄影畫面，可知被告手部之動作係向上舉高，並往下揮，並無向左右及向告訴人揮擊動作，被告並無告訴人所述有故意傷害告訴人之行為」等語。

告訴人劉姓護理師指稱，被告在診間很大聲表示護理師不讓其看診，當時詢問是否過號，我替他插卡確認，但系統顯示他已過號，請其稍等，也向其說明相關規定，但徐更為激動，不斷揮舞雙手，且欲闖入診間，當時有制止其動作，被告用手打到我的手2次等語，當下沒想向被告追究此事，只希望得到一個道歉而已，因此未驗傷。

法官審酌，被告明知告訴人為醫療從業人員，被告不僅未以適當方式解決，反與告訴人起爭執，甚至對告訴人執行醫療業務時施以強暴，造成其受到傷害，考量其犯後態度，斟酌被告係因過號問題而情緒激動，始為上開行為之動機，審結依傷害罪處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案仍可上訴。