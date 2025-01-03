經營德州撲克起糾紛「手槍抵嘴逼還債」　3惡男落網下場曝

▲桃園市許姓男子與鍾姓友人等人經營德州撲克職業賭場而有債務糾紛，許男等人於前年10月間糾眾押走鍾男毆打，以手槍抵住其頭部威嚇，隨後將其帳戶內3萬餘元現金轉走。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子與鍾姓友人等人，2023年間共同經營德州鋪克職業賭場，後來因被警方查獲出現債務糾紛，許男等人查出鍾男下落，夥同陳姓與鄧姓男子將鍾押走毆打，還以手槍抵住其頭部威嚇，隨後將鍾男銀行帳戶存款轉至指定帳戶3萬餘元，並命其簽下60萬元本票，事後鍾男趁隙脫逃報警；桃園地檢署調查後，將許男等3人依加重強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，31歲的許姓男子與22歲鍾男等人與多名朋友經營德州撲克職業賭場牟利，後來因被警方查獲，其中許男出資8萬保釋金才讓鍾男獲釋，鍾男獲釋後就人間消失，許男等人為找回鍾男要回保釋金，另外因鍾男之游姓友人亦積欠許大筆債務，許男希望鍾說出游男下落，但鍾卻避不見面。

2023年10月13日晚間7時許，許男得知鍾男下落後，糾集24歲陳姓男子、22歲鄧姓男子等多人在中壢區中北路押走鍾男，將鍾帶到龜山區某山區圍毆，過程中許男強取鍾之手機，發現鍾與游還有聯繫，逼迫鍾男供出對方下落，許男等人又押著鍾男前往八德區找游男，許男等人命鍾男解開網路銀行帳戶，將鍾男3個網路銀行帳戶內3萬餘元存款轉至許男指定帳戶內。

但許男仍不滿足，強押鍾男人找到游男後，又將鍾、游2人押往龜山區山區，輪番毆打後，以鍾男隱瞞游男下落為由，以手槍抵住鍾男嘴巴要求賠償30萬元，後來強逼游男簽下2張各30萬元共60萬元本票，後經游男父親出面協商還款事宜，游男先被釋放，鍾男則被載至龜山區另一處民宅毆打，許男則要求鍾男繳付罰金60萬元後，繼續擔任賭場負責人，否則「1隻手指頭可折10萬元」恫嚇鍾，後來鍾趁隙與鄧男扭打後逃出報警求助。

桃檢複訊時，落網許、陳與鄧男坦承犯行，但對過程卻避重就輕辯稱是債務糾紛，檢方根據警方提供現場照片、監視畫面、通聯紀錄與被害人指證等佐證，偵結依加重強盜罪嫌將許男等3人起訴。