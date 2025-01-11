燒到38.6度！他先替病患插管「完成後腿軟」：重症醫師就這麼血汗

▲蘇一峰直呼，「重症醫師的生活就是這麼血汗樸實」。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

近期天氣越來越冷，加上流感疫情進入流行期，一定要特別注意自己的身體狀況！知名胸腔內科醫師蘇一峰發文透露，他昨（10）日本來要下班，但因為病人喘了起來，所以他又回醫院救治，只不過，他自己其實也感冒了，身體非常痠痛，「重症醫師的生活就是這麼血汗樸實」。

蘇一峰在臉書粉專上發文透露，他昨日覺得很冷、身體痠痛，且喉嚨也很痛，但在正要下班的時候，因為有病人喘了起來，所以他還是回醫院救治，「插管完成後自己全身都脫力了，好喘」。

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蘇一峰說，他不只又冷又痠痛，「走路都腿軟走不穩了」，結果一量體溫，果然已經燒起來，體溫來到38.6度。對此，他也不禁直呼，「重症醫師的生活就是這麼血汗樸實」，在這樣的環境下，身為前輩的他也不好意思要年輕醫師一起當「大科醫師」救人了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感冒了，先休息吧」、「多多保重」、「蘇醫師保重，最近感冒都蠻嚴重的，請多多休息」、「辛苦了，保重，該休息要休息」、「醫生多保重，病人還需要您！早日康復，生病期間您多多休息」、「醫師多喝溫水、好好休息」、「保重身體，健康第一」。

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