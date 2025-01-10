義大利小鎮下令「禁止居民生病」被罵翻　背後原因令人鼻酸

▲義大利小鎮貝爾卡斯特羅市長頒布命令，禁止居民生病，背後真相令人鼻酸。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

世界上有許多國家，不少還會讓國內的其他地區依當地狀況訂定法令，但義大利南部卡拉布里亞省（Calabria）的小鎮貝爾卡斯特羅（Belcastro），市長托奇亞（Antonio Torchia）近日規定「禁止居民生病」，意外掀起國際間討論。托奇亞無奈解釋，這項法令是為了喚醒政府當局醫療資源匱乏，自己是在替居民求救。

綜合外媒報導，義大利南部卡拉布里亞省（Calabria）的小鎮貝爾卡斯特羅（Belcastro）僅約有1300人，一半人口都是老年，鎮上只有一間醫療中心，還動不動關門不治療病患，醫護人員在周末、下班時間和假日也放心休假，離鎮上最近的急診室在45公里之外，醫療資源極度匱乏。

怎料，貝爾卡斯特羅小鎮的市長托奇亞日前突然規定，呼籲民眾不要從事可能有害或造成意外的行為，避免罹患需要醫療協助的疾病，特別是要掛急診的狀況，簡而言之就是不准居民生病；另外還表示，居民不要經常離家、旅行、運動，把時間拿來休息就好。

托奇亞此舉掀起爭議，質疑他為何要禁止居民生病看醫生。對此，托奇亞也解釋法令是為了公開求救，想要試著喚醒政府當局注意到鎮上醫療資源有多匱乏，讓他不得不把令人無法接受的事情攤公諸於眾，只為幫助鎮上更多的居民。

據悉，義大利公共醫療候診名單過長，私人醫療機構費用又太高，害許多病患病情惡化或是迫使他們放棄治療。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在2025年新年談話也強調，得知國民迫使放棄醫療十分難受，政府勢必儘速做出解決措施。

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