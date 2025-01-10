　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利小鎮下令「禁止居民生病」被罵翻　背後原因令人鼻酸

義大利小鎮貝爾卡斯特羅市長頒布命令，禁止居民生病，背後真相令人鼻酸。（示意圖／Pixabay）

▲義大利小鎮貝爾卡斯特羅市長頒布命令，禁止居民生病，背後真相令人鼻酸。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

世界上有許多國家，不少還會讓國內的其他地區依當地狀況訂定法令，但義大利南部卡拉布里亞省（Calabria）的小鎮貝爾卡斯特羅（Belcastro），市長托奇亞（Antonio Torchia）近日規定「禁止居民生病」，意外掀起國際間討論。托奇亞無奈解釋，這項法令是為了喚醒政府當局醫療資源匱乏，自己是在替居民求救。

綜合外媒報導，義大利南部卡拉布里亞省（Calabria）的小鎮貝爾卡斯特羅（Belcastro）僅約有1300人，一半人口都是老年，鎮上只有一間醫療中心，還動不動關門不治療病患，醫護人員在周末、下班時間和假日也放心休假，離鎮上最近的急診室在45公里之外，醫療資源極度匱乏。

怎料，貝爾卡斯特羅小鎮的市長托奇亞日前突然規定，呼籲民眾不要從事可能有害或造成意外的行為，避免罹患需要醫療協助的疾病，特別是要掛急診的狀況，簡而言之就是不准居民生病；另外還表示，居民不要經常離家、旅行、運動，把時間拿來休息就好。

托奇亞此舉掀起爭議，質疑他為何要禁止居民生病看醫生。對此，托奇亞也解釋法令是為了公開求救，想要試著喚醒政府當局注意到鎮上醫療資源有多匱乏，讓他不得不把令人無法接受的事情攤公諸於眾，只為幫助鎮上更多的居民。

據悉，義大利公共醫療候診名單過長，私人醫療機構費用又太高，害許多病患病情惡化或是迫使他們放棄治療。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在2025年新年談話也強調，得知國民迫使放棄醫療十分難受，政府勢必儘速做出解決措施。

延伸閱讀
工程師尪工作病倒「緊急手術」！公婆只關心：家裡要裝網路線　人妻心寒
母胎單身竹科男相親愛上人妻！她提「1條件」願離婚　全場急勸：就是要騙錢
鬼鬼無預警當媽…3年前凍卵過程大公開 淚吐：真的很辛苦

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洛杉磯惡火燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜證實「住所全毀」轟州長處置失當

川普揚言併加拿大　杜魯道：拿加州或佛蒙特州來換

川普與歐巴馬「卡特國葬」有說有笑　互動畫面驚呆美國網友

世界氣象組織證實　2024年是有紀錄以來最熱一年

義大利小鎮下令「禁止居民生病」被罵翻　背後原因令人鼻酸

E級正妹網紅下海拍AV　首次「與男友以外的人上床」落淚了

美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進

全球唯一「兔兔博物館」被野火燒毀　館長淚崩：40年心血全沒了

洛杉磯野火狂燒！科學家曝恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

洛杉磯惡火燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜證實「住所全毀」轟州長處置失當

川普揚言併加拿大　杜魯道：拿加州或佛蒙特州來換

川普與歐巴馬「卡特國葬」有說有笑　互動畫面驚呆美國網友

世界氣象組織證實　2024年是有紀錄以來最熱一年

義大利小鎮下令「禁止居民生病」被罵翻　背後原因令人鼻酸

E級正妹網紅下海拍AV　首次「與男友以外的人上床」落淚了

美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進

全球唯一「兔兔博物館」被野火燒毀　館長淚崩：40年心血全沒了

洛杉磯野火狂燒！科學家曝恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

今彩539頭獎「開出3注」　2注都開在雲林、1注獎落新北三重

京華城案促成跨黨派共識　要求北市府速研議取消20%容積獎勵

屬蛇、滿60歲過年玩樂園免費！還有高空煙火秀　住房贈猛獸島體驗

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

日本電動車銷量「2024年狂跌3成」！TOYOTA慘遭比亞迪超車

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

相關新聞

日本流感疫情嚴重　2024年最後一週通報逾31萬例

日本流感疫情嚴重　2024年最後一週通報逾31萬例

日本政府厚生勞動省今天指出，去年12月最後一週，全國約5000間定點醫療機構通報的流感患者總數達31萬7812人。

日本流感爆發！「1周新增31萬例」創新高

日本流感爆發！「1周新增31萬例」創新高

好苦命！「3星座」2025累出一身病

好苦命！「3星座」2025累出一身病

酒精危害年花健保53億！專家籲合法飲酒年齡延後

酒精危害年花健保53億！專家籲合法飲酒年齡延後

她下肢腫、骨盆痛還血尿　竟是罕見胡桃鉗症候群

她下肢腫、骨盆痛還血尿　竟是罕見胡桃鉗症候群

關鍵字：

生病健保醫療

讀者迴響

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面