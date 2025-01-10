E級正妹網紅下海拍AV　首次「與男友以外的人上床」落淚了

▲日本一名E奶女網紅下海拍AV，因沒有跟男友以外的人上床過，拍完兩部作品後都哭了。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

日本一名E奶女網紅去年底開設抖音帳號，透露她已拍完兩部AV作品，就等公司上架並宣布出道。期間該名女網紅分享下海拍攝的心得過程，坦言兩次拍攝結束都在返家途中爆哭，尤其第二部作品的男優年紀較大，對方還沒提槍上陣她就先哭了。

女網紅「kura.saku.no」自創立抖音帳號後，不斷藉短影音與粉絲互動，分享為何選擇下海以及拍攝AV的過程心得。女網紅坦言自己沒有很紅，只有偶爾逛街或在餐廳會被認出來，她清楚當個小偶像存不到什麼錢，加上對性事感興趣，索性決定踏入暗黑界。

▲女網紅「kura.saku.no」自創立抖音帳號，在出道前藉短影音與粉絲互動。（翻攝自TikTok）

因為沒有跟男友以外的人上床過，拍攝前心情相當緊張不安，女網紅透露，拍完兩部作品返家途中，她都在新幹線上掉眼淚，尤其第二次搭配的男優年紀較大，開拍前她就忍不住在休息室哭了。

由於經紀人告知目前還不能曝光作品發售和出道的時間，她在抖音影片裡只能繼續戴著墨鏡和口罩，無法露出真面目，只能請粉絲耐心等候。

▲女網紅「kura.saku.no」自創立抖音帳號，在出道前藉短影音與粉絲互動。（翻攝自TikTok）

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