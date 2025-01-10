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7歲男童呼吸不順痰有血　就醫「咳出12cm活水蛭」

大陸雲南一名7歲男童近期呼吸不順，有痰中帶血的症狀，就醫接受蒸氣治療後竟當場咳出一條12公分的活水蛭。（圖／翻攝自微博）

▲雲南一名7歲男童近期呼吸不順、痰中帶血，就醫接受蒸氣治療後，竟當場咳出一條12公分的活水蛭。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸雲南某農村一名7歲男童，平時經常到河邊玩，但最近突然出現呼吸不順、咳嗽和痰中帶血的症狀，於是家人火速帶他就醫治療。不料，男童接受蒸氣治療後，竟當場咳出一條約12公分長的活水蛭，嚇壞眾人。醫師研判，男童應該是玩水時，不慎將水蛭幼蟲或蟲卵吸入氣管。

根據陸媒《光明網》報導，雲南普洱一處農村的7歲男童，近期頻繁咳嗽，咳出的痰還帶有血絲，說自己呼吸不順很不舒服，但在當地診所治療都無效，因此被家人帶到普洱市人民醫院兒科就醫。男童住院接受全面性檢查，醫師為他進行蒸氣吸入及氨溴索靜脈滴注等治療。

不過，治療過程中出現超驚悚畫面，當時男童在蒸氣治療時突然劇烈咳嗽，馬上從口中咳出一團黑色物體。醫護人員細看發現，是一條約12公分長的活水蛭。為此，醫師也馬上用電子支氣管鏡，替男童檢查體內是否還有其他水蛭殘留。

男童咳出水蛭後，醫護人員也替他詳細檢查，確認是否還有其他水蛭在他的體內。（圖／翻攝自微博）

▲男童咳出水蛭後，醫護人員也替他詳細檢查，確認是否還有其他水蛭在他的體內。（圖／翻攝自微博）

兒科醫療團隊說明，水蛭長時間寄生男童氣管內，導致男童肺部出現嚴重感染和肺不張（部分肺葉萎陷），因此他們立刻為男童進行肺泡灌洗、清除肺內痰栓，改善男童肺部感染的情況，順利恢復氣管暢通。

主治醫師分析，因為男童住在農村，又常常到河邊玩水，可能是在玩耍時不小心將水蛭幼蟲或蟲卵吸入氣管，加上氣管有充足氧氣、豐富血液和濕潤環境，對水蛭來說是一個理想的生存空間，使得水蛭漸漸在男童體內長大。

醫師表示，男童的情形若未及時發現，水蛭體積將隨時間增大，屆時可能造成氣管堵塞，引發窒息，對生命有極大的威脅。醫師呼籲，民眾外出遊玩或到野外時，避免直接飲用未經處理、為過濾的山泉或溪水，才不會喝到寄生蟲；若身體有任何不適，都請儘速就醫治療。

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