驚悚食人族？他與鄉民公開殺人吃人肉　血腥真相曝光

▲驚悚食人族？他與鄉民公開殺人吃人肉，警曝兄弟鬩牆變血腥結局。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞，在本月6日傳出一起消息，當地媒體刊登有一名男子和鄉民，大喇喇手持分屍遺體，更直呼要把遺體煮來吃，一度讓人以為傳說中的「食人族」又再出現。

據英國《每日郵報》報導，當地媒體刊登一系列照片，顯示出一名男子和一群男鄉民，手持被分屍的遺體，開心炫耀拍照，還揚言要把遺體煮來吃。消息一曝光，讓外界一度以為傳說中的食人族出現，因為巴布亞紐幾內亞裡，有一個相當特殊的部落族群「科羅瓦伊」（Korowai），這也是傳說中的食人族部落。

▲弟弟與鄉民提著哥哥的腳部屍塊。（翻自《每日郵報》）

▲兄弟鬩牆變食人命案。（翻自《每日郵報》）

不過該國警察總長蔡馬利利（Peter Tsiamalili）表示，這是一起兄弟鬩牆案，雙方爭吵多年，最終變成血腥事件。蔡馬利利說，因為有較多的鄉民挺弟弟，最後弟弟發起攻擊，與鄉民合夥將哥哥殺害。

對於這起事件，巴國不敢大意，目前當局已派警方介入調查。蔡馬利利也強調，這種不人道的野蠻行為，是難以被容忍的。而且這起血腥事件，對巴國社會與人民來說，都是「毀三觀」，讓人難以接受。

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