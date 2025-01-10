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【廣編】開箱超任性女明星胡嘉愛現代輕奢化妝間　歐德傢俱讓46年老屋也能好美麗

▲▼台北,胡嘉愛,老公寓,歐德傢俱,化妝間。（圖／業者提供）

▲歐德以莫蘭迪深藍結合格柵，搭配大桌面、大鏡面及LED燈，營造奢華感，藉由互相打扮，串起胡嘉愛（左）母女倆甜蜜的親子時光。

圖、文／歐德提供

八點檔女星胡嘉愛，因演出多部戲劇作品，媽媽桑「麗娜」、里長夫人「林美麗」等角色深受觀眾喜愛，荷包賺不少的她認真存錢，終於在大台北入手30坪千萬好宅，並委請歐德設計師陳一華規劃，完工後不但大方開箱新家，更首度亮相20歲愛女Cindy，讓大家為之驚艷。

雖然是46年老舊公寓，但因地段好、面公園，讓胡嘉愛可以帶兩隻愛犬外出散步。她希望家裡寬敞到可以一眼看穿，選擇只保留一間主臥，其他全部打通，將全屋三分之一變成超大夢幻的化妝間，她表示因為工作關係，常請化妝師到家梳化，需要大空間，但還是讓設計師忍不住說「好大氣也好任性的裝潢啊！」亮白為基底的化妝間，以莫蘭迪深藍結合格柵，搭配大桌面、大鏡面及LED燈，營造奢華感，每個層櫃依照分類收納保養品、墨鏡、包包、耳環項鍊等，儼然就像小型的好萊塢巨星化妝間。

臨窗的臥榻區也是嘉愛的溫馨小天地，下方矮櫃除了可以收納大量書籍、信件、劇本等，上方臥榻是兩隻大毛孩的「觀景台」，也是和親友賞景、喝下午茶、談天說地的幸福場域，胡嘉愛得意的表示「只要是來過的朋友，一坐下就捨不得離開了」。主臥室裡美式鄉村風的對稱式衣櫃，搭配輕奢的金屬手把，讓「它」變成了胡嘉愛最吸睛的網美牆，隨時在這裡拍美照，讓她好感謝歐德傢俱幫她實現最美的夢想。「歐德好水濾水器上市慶」！即日起至2025/1/31，凡消費滿30萬，即贈「歐德好水濾水器」一組。

影片連結：https://youtu.be/ZE1qKBw_fls

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