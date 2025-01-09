快訊／應曉薇不服羈押禁見提出抗告　目前僅剩柯文哲未提

▲台北市議員應曉薇。（圖／記者李毓康攝）



記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

台北地檢署偵結京華城、政治獻金案，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人兩度交保遭撤銷，北院本月2日改裁均羈押禁見，繼沈的律師在3日提抗告後，李文宗律師8日下午也抵達北院提出抗告。對此，應曉薇9日晚間9點透過律師提出抗告，目前剩下柯文哲未提出抗告，而最後提出抗告的期限於本月11日。

北院表示，已在9日晚間9時02分收到應曉薇的刑事抗告狀。另外，京華城案4在押被告，剩下柯文哲尚未提起抗告。