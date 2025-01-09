　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／應曉薇不服羈押禁見提出抗告　目前僅剩柯文哲未提

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，應曉薇抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

台北地檢署偵結京華城、政治獻金案，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人兩度交保遭撤銷，北院本月2日改裁均羈押禁見，繼沈的律師在3日提抗告後，李文宗律師8日下午也抵達北院提出抗告。對此，應曉薇9日晚間9點透過律師提出抗告，目前剩下柯文哲未提出抗告，而最後提出抗告的期限於本月11日。

北院表示，已在9日晚間9時02分收到應曉薇的刑事抗告狀。另外，京華城案4在押被告，剩下柯文哲尚未提起抗告。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
洛杉磯野火狂燒！當局認了「控制率0%」　超過13萬居民緊急撤
網美開心PO機票！睡醒驚見「被取消」氣炸：多噴7000元
快訊／強烈大陸冷氣團　13縣市低溫特報！
麻疹初期「都有1症狀」！　醫：會有黏著感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／應曉薇不服羈押禁見提出抗告　目前僅剩柯文哲未提

鄭銘謙喊話林秉文「歡迎投案」　徐巧芯：像超商店員說歡迎光臨

林秉文嗆「回去時間自己訂」　法務部長鄭銘謙：歡迎來投案

「北榮麻疹大流行」是假消息！　士檢重大刑案專組調查造謠者

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛　吃飯配尿再灑洗碗精　

以琴聲完成救贖！雲監癌末受刑人獲獎　近日安然辭世

嘉義分署法拍好熱鬧　王貞治訪台親筆簽名卡+海報1萬1拍出

宜蘭2男互毆！一方急call支援擄上車　他監獄前跳車臀部中彈

經濟壓力大！3寶媽帶童超商匯款投資　台東警保她辛苦育兒費

臭暈居民！糞水溢出污水井「狂飄屎味」　金門縣府急換馬達清溝

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】3M葉配

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

【善的循環】熱心哥救2台掉溝車拒收費

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

快訊／應曉薇不服羈押禁見提出抗告　目前僅剩柯文哲未提

鄭銘謙喊話林秉文「歡迎投案」　徐巧芯：像超商店員說歡迎光臨

林秉文嗆「回去時間自己訂」　法務部長鄭銘謙：歡迎來投案

「北榮麻疹大流行」是假消息！　士檢重大刑案專組調查造謠者

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛　吃飯配尿再灑洗碗精　

以琴聲完成救贖！雲監癌末受刑人獲獎　近日安然辭世

嘉義分署法拍好熱鬧　王貞治訪台親筆簽名卡+海報1萬1拍出

宜蘭2男互毆！一方急call支援擄上車　他監獄前跳車臀部中彈

經濟壓力大！3寶媽帶童超商匯款投資　台東警保她辛苦育兒費

臭暈居民！糞水溢出污水井「狂飄屎味」　金門縣府急換馬達清溝

日麥當勞新品「白巧克力奶茶派」登場！伯爵茶香氣搭配融化奶油必吃

預期春節年假使用大增　新北共享運具強化個資保護

新北第124家五股五興公托啟用　舊戶政所拉皮成五星級小白宮

今彩539開出1注頭獎　北市幸運兒一人爽中800萬

非營利幼兒園聯合開幕典禮　侯友宜：持續打造友善育兒環境

睽違17年再出專輯　徐懷鈺爆料當年根本沒有發言權

綠爆九九峰招待所過半屬違建　簡賜勝團隊反批蔡銘軒沒拆自家違建

警政署新編2218萬「指名」給黑熊學院　在野黨問細節被迴避

「南投100碗」美食評鑑名單出爐　埔里清寶鹹油條獲「5碗」佳績奪冠

49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

還原5檢座吃奢宴現場！吳乃仁拄枴杖帶美女秘書入席

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝：不認識他衰被波及

台中某國小女教練受刀傷　緊急送醫

曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

「你們可以放過我嗎？」5寶辣媽賣毒養小孩

吳乃仁吃低消6萬日料店檢察官在場　北檢：進行行政調查

虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因延押

更多熱門

相關新聞

東京飛台北！整台飛機「只有他1位乘客」　神體驗曝光

東京飛台北！整台飛機「只有他1位乘客」　神體驗曝光

「陳先生！歡迎抵達台北」一名網友昨日發文透露，當年疫情期間，他搭乘酷航從東京返回台北，碰上整台飛機只有他一位乘客的情況，當時地勤直接1對1陪同走到登機口，連機長、空姐的廣播都是指名的。影片曝光後，狂吸超過10萬讚，大票人朝聖驚呼，「恭喜解鎖人生成就」、「超酷的體驗，跟中頭獎沒兩樣」。

談木可內帳認死棋？陳智菡回應了

談木可內帳認死棋？陳智菡回應了

國內血庫亮黃燈！台北最嚴重「O型血急缺」

國內血庫亮黃燈！台北最嚴重「O型血急缺」

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了

柯案燒百天「陷僵橘」　網瘋猜4動向喊毛

柯案燒百天「陷僵橘」　網瘋猜4動向喊毛

關鍵字：

台北檢察署政治獻金抗告進展

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】3M葉配

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面