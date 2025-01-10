「靠AI投履歷」命中率曝光！他躺收面試通知　卻曝1隱憂

▲外國一名網友透過AI投履歷，並且分享實測1個月的成果。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名網友開發AI機器人，趁著晚上睡覺時「自動投履歷」，並在網路論壇Reddit發文，分享1個月的實測成果。他一方面讚歎AI求職的效率，另一方面也開始反思，在自動化求職的過程之中，反而失去了「身而為人」的本質。

自從ChatGPT等AI機器人被普遍使用以來，越來越多人在創作內容時，都會借助人工智慧的幫助，起草文件、簡歷、聲明、求職信等文件。

外國一名網友突發奇想，自行開發一款AI機器人，能夠「分析職缺候選人資訊，檢驗職位內容描述，為每項職缺生成獨一無二的履歷及求職信，回答招聘人員提出的具體問題，自動申請工作。」

短短1個月內，AI機器人一共申請1000份工作，「獲得大約50個面試機會」，也就是說命中率大約5%。他宣稱，「這一切都是在我睡覺時發生的」，因此似乎對於成果相當滿意。

不過，這名網友也表示，雖然透過AI投履歷的效率很高，卻讓他開始反思，人們試圖減輕求職負擔時，是否反而失去了「身而為人」的重要本質，「我們面臨一個悖論，當我們尋求『選擇過程』最佳化之際，也可能失去在工作環境中發揮重要作用的『人』的因素。」