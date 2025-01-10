　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

AI客服是助力或扯後腿？　揭秘陸人工客服為何難轉

▲▼ 人工、AI客服 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲AI客服被大量使用，大陸消費者依然習慣「有溫度」的人工服務。 （圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸近年AI客服使用率「大增」，同時人工客服需求「不減反增」，還是越來越難轉人工服務。根據大陸2024年相關資料顯示，電信服務收到用戶投訴，其中客服被投訴連續三個季度排名都是第二，這也顯示AI客服無法幫助人工提升服務，除了源自現今AI客服技對於複雜問題無法精準識別和回覆，客單價「高低」也成為某些電商平台評斷轉人工服務的標準。

隨著人工智能技術的迭代更新，大陸電商、物流、電信等行業AI客服的使用越來越廣泛，同時也有許多用戶抱怨AI客服答非所問，無法有效解決實際問題，選擇轉人工客服時步驟繁瑣，等待時間長，甚至還得排隊半小時才能找到人工服務。

陸媒《人工日報》也報導消費者真實感受，住在貴州貴陽的任女士在某電商平台購買的藥品遲遲未發貨，「現在轉人工客服太難了，我連續發多次『人工客服』都沒有轉接成功。我把問題換了多種表述方式，都得不到解決方案，都是固定話術。」

根據大陸工業和信息化部發佈的2024年第一、第二、第三季度電信服務質量通告顯示，互聯網信息服務投訴平台收到的互聯網用戶投訴中，四個投訴類別里客服渠道類投訴佔比連續三個季度佔比排名第二。

「目前，AI客服技術成熟度還不夠高，對於複雜問題的表述尚不能精准識別和回復。隨著AI客服的不斷普及，客戶要求增高，AI客服不智能的問題就會顯現出來。」北京郵電大學人工智能學院副教授梁孔明直言。

《人工日報》報導指出，AI客服越來越普遍，人工客服卻依然存在缺口，大陸多地公佈的緊缺技能人才職業參考目錄中，「客戶服務管理員」名列其中。主要是人工客服從業者大多出身農村，工作壓力大、強度高，人員流動頻繁，甚至無法留住都是新常態。

▲▼ 人工、AI客服 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸許多公司、電商大量使用AI客服，因無法精準解決問題，導致消費者投訴抱怨增加。 （圖／翻攝 澎湃新聞）

既然AI客服無法與人工客服分擔工作，為何每年大規模使用？《澎湃新聞》報導，一位在電商平台做客服的業內人士稱：「大家其實都知道AI服務不太好用，但電商平台有3分鐘回覆率的要求，而且會列入考核標準中。無奈之下電商大量使用AI客服，同時人工客服進行協作。」

廣東深圳某企業的客服主管喬先生也揭秘，企業選擇哪種客服方式與客單價有一定關係。「客單價高的類目對銷售額的影響較大，平台更傾向於用人工為客戶提供更優質的服務；而客單價低的類目成交過程相對簡單，AI客服能應對大部分的問題，因此更傾向於AI客服。」

西南政法大學經濟法學院副教授趙忠奎建議，為保障消費者自主選擇客服方式的權利，有必要通過立法修訂的方式，明確商家設置智能客服的，應當同時設置人工客服，且明確人工客服的接入方式，簡化人工客服的接入程序。

AI客服是一把「雙刃劍」，若在錯誤的場景應用，只是拖垮效率，讓人工客服更辛苦。企業追求服務效率的同時，也應注重提升消費者的服務體驗才是重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官與吳乃仁聚餐　照片曝光！
快訊／柯文哲正式提抗告！
鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！　緋聞4對象起底
快訊／鬼鬼鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！
鬼鬼無預警當媽震驚演藝圈！　炎亞綸祝福：實現願望
快訊／基隆警局長磨蹭臉頰！25歲女警痛哭　警政署回應了
不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖
公館65年名店歇業！　台大學生回憶沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港結業潮　嘉禾旗下4間電影院突傳停業！

AI客服是助力或扯後腿？　揭秘陸人工客服為何難轉

陸央行暫停公開市場買入國債　第一季降準可能性增大

「瘋狂小楊哥」遭提告　三隻羊公司涉多起糾紛案待開庭

陸2024全年CPI僅0.2%　遠低於「3%左右」目標

不只陸男星被拐騙！泰警證實還有2人失蹤　泰總理：嚴厲犯打

陸三大航司拓展中歐航線　便宜票＋多選擇「挑戰」歐洲市場

北京藝考生「皮膚太好」被要求5次卸妝　擁精緻五官奪播音統考第一　

又有藝人被拐騙淪「緬甸豬仔」　牽線人起底曝光

7歲男童呼吸不順痰有血　就醫「咳出12cm活水蛭」

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

香港結業潮　嘉禾旗下4間電影院突傳停業！

AI客服是助力或扯後腿？　揭秘陸人工客服為何難轉

陸央行暫停公開市場買入國債　第一季降準可能性增大

「瘋狂小楊哥」遭提告　三隻羊公司涉多起糾紛案待開庭

陸2024全年CPI僅0.2%　遠低於「3%左右」目標

不只陸男星被拐騙！泰警證實還有2人失蹤　泰總理：嚴厲犯打

陸三大航司拓展中歐航線　便宜票＋多選擇「挑戰」歐洲市場

北京藝考生「皮膚太好」被要求5次卸妝　擁精緻五官奪播音統考第一　

又有藝人被拐騙淪「緬甸豬仔」　牽線人起底曝光

7歲男童呼吸不順痰有血　就醫「咳出12cm活水蛭」

「最美變性人」河莉秀50歲超驚人　洋娃娃五官凍齡⋯網看呆：像20歲少女

才剛發年終獎金！女友一知領多少「秒問1句」　他嘆：我是ATM吧

28歲女在停車場被男同事持刀狂砍　路人現場圍觀卻沒人幫忙

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

漫才團體「暴羅WALK」電影院限定演出　激發實體戲院新可能

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

奎士咖啡101店打造美術館風格　星巴克龍井車道門市登場

誰說我只投三分球！　「蟻人」艾德華茲超暴力戰斧劈扣戲耍魔術

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

又有藝人被拐騙淪「緬甸豬仔」　牽線人起底曝光

中國間質肺炎病毒爆發！WHO：與官方保持聯繫

陸女醫院上廁所驚見「透明落地窗」　行人全看光

北京藝考生「皮膚太好」被要求5次卸妝 擁精緻五官奪播音統考第一　

7歲男童呼吸不順痰有血　就醫「咳出12cm活水蛭」

全紅嬋發紅包幫慶生　陳若琳一看金額笑翻

騰訊「2025寒假限玩日曆」出爐　中國小孩32天僅能打電動15小時

美衛星拍下「第三款」共軍「六代機」 「黃皮機」停瀋飛集團機庫外

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

員工尾牙中獎2727萬元…公司卻要求平分

年終all in！陸顧客一次買10公斤黃金

外媒稱陸「HMPV」是新病毒擴散 WHO否認：中國病例屬冬季正常範圍內

古代壁畫12生肖沒有蛇！被「這動物」取代

更多熱門

相關新聞

買刮刮樂「先問ChatGPT」　大票實測驚：超扯

買刮刮樂「先問ChatGPT」　大票實測驚：超扯

每次農曆春節將近，不少人會開始買刮刮樂試手氣。有民眾不知選幾號，請ChatGPT機器人「1至19號挑一個」，結果花了2000元刮中5000元。網上因此掀起問AI熱潮，網友紛紛回報，「100塊玩3張還回本，值了」、「超扯，用它選號買2000中了1萬。」但也有人苦笑，「它幫我選五個然後沒中」、「為什麼只有我沒中？」

Hyundai砸5500億推AI＆電動車研發

Hyundai砸5500億推AI＆電動車研發

先探／謝金河：AI主導未來投資大局

先探／謝金河：AI主導未來投資大局

先探／別當韭菜　元月行情EPS才是硬道理

先探／別當韭菜　元月行情EPS才是硬道理

緯穎2024年每股賺126.57元　創歷史新高

緯穎2024年每股賺126.57元　創歷史新高

關鍵字：

AI人工客服電商

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面