日本2中國女觀光客「站鐵軌上」等紅燈！　下秒遭電車撞死

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市9日發生電車撞死觀光客的事故，有2名女性在平交道等待紅綠燈時遭行駛而過的列車撞死。警方到場後，在2人的隨身物品發現中國護照。根據初步調查，兩人疑似是搞錯等候區域，誤以為鐵軌內是安全區域，並站在柵欄內側，才會釀成悲劇。

根據《讀賣電視台》、MBS NEWS報導，山陽電鐵位於兵庫縣神戶市垂水區的一處平交道9日下午3時50分發生重大事故，2名女性在鐵軌遭列車撞上。當時一名男子在事故現場附近發現2名女子身受重傷倒地，隨即報警。

其中一名女性當場死亡，另一名女子則是在送醫後宣告不治，兩人目測皆為20多歲。警方指出，撞上2名女子的是一輛從阪急神戶三宮開往山陽姬路的普通列車，該列車共有3節車廂，在行經平交道時與2名死者發生碰撞。

列車駕駛表示，事故發生前，2名女性並肩站在平交道柵欄內側，面向南側的斑馬線，但是被電線桿擋住，因此根本沒看到兩人。

調查顯示，平交道南側設有連接國道2號的斑馬線，警方初步判斷2名死者應該是搞錯方向，誤以為鐵軌內側是等待紅綠燈的安全區域，不慎站在鐵軌內等待紅綠燈，才會遭列車撞上死亡。

警方事後在現場發現了2本中國護照，疑似就是2名年輕女性死者的持有物，初步判斷2人是來自中國的觀光客，接下來將持續確認死者身分，並進一步釐清事故發生時的詳細情況。

山陽電鐵透露，自2009年以來，該處平交道已經發生4起事故，其中一起曾導致1人死亡。