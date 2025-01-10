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陸三大航司拓展中歐航線　便宜票＋多選擇「挑戰」歐洲市場

▲中國國航。（圖／CFP）

▲中國三大國有國航、東航和南航快速加密中歐航班線路。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯領空開放政策，讓中國三大國有航空公司受益，迅速擴大飛歐洲的航線和運力，積極拓展中歐航線的市場，更低的票價和更多的航班選擇成為競爭關鍵，相較於歐洲航司，中國直飛往返票價較歐洲航司低5%到35%。

英國《金融時報》報導， 歐洲航司開始減少中歐航線，中國三大國有國航、東航和南航快速加密中歐航班線路並增加載客容量。該報導引用數據顯示，去年10月，三大中國國有航司執飛的中國—西歐航線的載客容量較疫情前的2019年10月增加了18%。

三大中國國有航司執飛的英國、西班牙和意大利航線定期航班也大幅增加，去年前9個月較2019年同期增幅在25%至45%之間，其直飛往返票價較歐洲航司低5%到35%。

該報導也關注，三大中國航司近幾個月加強中國和中東國家之間的直航航班。數據顯示，去年前9個月，中國三大國有航司飛往沙烏地阿拉伯的定期航班數量較2019年同期大幅增加7倍多，飛往阿聯酋的航班也增加了40%。

德國《商報》指出，中國三大航司票價下降給予歐洲航空公司帶來壓力。去年10月，德國漢莎航空公司宣佈因經濟原因叫停經營歷史最久的航線之一「法蘭克福至北京」航班。部分媒體則認為，這是中歐航空加強合作的結果。

此外，據香港《南華早報》報導，有業內人士稱，「中國航空公司提供更低的票價和更多的航班選擇，尤其是從沒有外國航空公司服務的中國小城市出發的航班。」

大陸《航空知識》雜誌主編王亞男向《環球時報》指出，全球航空業均受到地緣政治因素的影響，中歐雙方都希望旅行需求能夠恢復，中歐航運也能盡快恢復到原來的量級。

王亞男表示，中歐之間的航運不僅限於民航公司的市場競爭，更是中歐兩大經濟體客運貨運商務往來的載體。相對於短期暫時的市場優勢，中國更看重長期同歐洲民航運輸業、航空工業的合作關係的維繫。

另外，中國國產大飛機在中國航司機隊的表現和後續發展態勢也備受關注。日前，中國商飛高管接受採訪時透露，公司計劃到2026年讓C919國產大飛機在東南亞執飛，並最早於今年獲得歐洲認證。目前，C919客機的運營商中國東航和南航均擁有廣泛的東南亞航線網路，具有部署新飛機的潛力。

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