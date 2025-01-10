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台鐵1個月3起調車事故！交長視察後震怒　撂重話未落實SOP必懲處

▲▼交通部長陳世凱前往視察台鐵七堵調車場春節疏運整備情況。（圖／台鐵公司提供）

▲交通部長陳世凱前往視察台鐵七堵調車場春節疏運整備情況。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

1月3日台鐵一列E500型牽引自強號調車時出軌，由於春節疏運將至，交通部長陳世凱今日前往視察，與台鐵高階主管與談。他在會中震怒表示，他最在乎的就是安全，台鐵明明訂有SOP，每次發生安全問題就是沒落實SOP，過往都是鼓勵打氣未究責，未來台鐵若再有疏失引發安全問題，必須懲處、究責。

台鐵調車事故頻傳，今年1月3日一列E500型牽引自強號在七堵調車場調車時出軌，一路壓爛8個轉轍器，台鐵事後聲稱號控及司機員均無人為疏失，運安處詳細查明中。

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而該起調車事故已經是台鐵1個月內第三起，去年12月19日一天內也發生兩起列車調車撞車事件，包括潮州基地一列EMU3000型新自強號檢修時撞上止衝擋，一列EMU900型區間車在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌。

▲▼交通部長陳世凱前往視察台鐵七堵調車場春節疏運整備情況。（圖／台鐵公司提供）

▲交通部長陳世凱前往視察台鐵七堵調車場春節疏運整備情況。（圖／台鐵公司提供）

由於春節疏運將至，交通部長陳世凱今日前往七堵調車場視察台鐵整備情況，並進入辦公室與台鐵主管對談台鐵安全問題。陳世凱在聽完簡報後動怒，發現相關事故都出現普遍問題，而非單一個案，包括調車前面引導員不足或無人引導，駕駛就可以開車，雖有SOP卻未被落實。

據了解，陳世凱在會中痛心直言，他最在乎的就是安全，最近台鐵發生許多事故，所幸沒人失去性命與受傷，但他看見很嚴重的問題，「台鐵公司有沒有SOP？一間百年老店不可能沒有SOP，但他看到的每一項都有SOP沒落實的問題」。他認為，台鐵幹部應該要負責管理、基層負責落實SOP，當基層未落實SOP就是幹部管理不當，「每次發生事故都是有檢討，但檢討後還是沒有落實SOP，更沒有追究責任」。

據悉，陳世凱在會中說，「若每次都檢討、加油鼓勵、打氣，SOP有可能落實嗎？」他努力幫員工爭取福利、加薪，但是當該落實的SOP沒有做好，一路以來都沒有追究責任，這並非單一個案，好像做錯好像也沒關係，「難道要真正出了人命、讓同仁受傷了，或是犧牲性命，我們才要求落實嗎？」

▲▼交通部長陳世凱前往視察台鐵七堵調車場春節疏運整備情況。（圖／台鐵公司提供）

▲交通部長陳世凱要求台鐵作業落實相關SOP。（圖／台鐵公司提供）

陳世凱要台鐵董事長杜微多擔待，他指出，杜微一輩子在台鐵奉獻，最有台鐵人精神，但該懲處就是要懲處，賞罰分明，否則每次發生的安全問題都是人為因素，都是沒落實安全性SOP，都有制度卻不落實，幹部要想辦法要求基層人員，對同仁管理是為了安全、為了家庭，不要便宜行事，不要想當好人就不要求。

陳世凱感嘆說，他日前去向執勤中因心血管疾病猝死的司機員家中致意，看到司機員太太正在哭泣，司機員的父親以前也是台鐵人，他看到司機員的家庭狀況非常難過，若發生事故，相信台鐵人會比他更難過，「因為那是你們的兄弟姊妹，其他事情有失誤可以接受，可以再改進、再鼓勵、再加油，但若是安全發生狀況，有疏失必然要懲處、必然要究責」。

據了解，陳世凱最後也對台鐵員工喊話，「台鐵人真的很努力，他看見大家在每個角落都很打拚，只要把台鐵人的精神拿出來，就能解決所有問題」。

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