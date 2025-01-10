南非教師來台失業...找無工作慘淪街友流浪　逾期居留達1912天

▲南非籍男子柯尼近日被發現在台中豐原流浪，警方一查他已經逾期居留1912天，背後有無奈故事。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

南非一名男子柯尼2019年合法來台教書，結果因疫情失業，在台又無後援、友人依靠，竟淪落流浪街頭，一待就是5年多，曾試圖到東勢一間補習班應徵，卻也無果，只能在各超商睡覺、靠人接濟。警方查詢後，發現他已經逾期居留1912天，依規定移送專勤隊。

據了解，柯尼原本在桃園一家補習班任教，結果2020年疫情爆發，導致柯尼瞬間失業，在台灣也找不到其他適合的工作，頓時生活陷入困境，直到疫情結束後，柯尼仍不法找到工作，輾轉來到台中，曾經想到東勢一間補習班應徵，結果對方傳訊表明沒有要找老師，柯尼零收入，只得在街頭流浪。

▲警方將人帶回派出所查詢身分，並且給予熱飲去寒，讓柯尼相當感動。（圖／記者許權毅翻攝）



6日晚間氣溫低，有民眾發現他在豐原區豐原大道七段徘徊，身上提著大包小包，且衣著單薄，警方獲報到場，趕緊將人帶回派出所，主動提供熱飲、食物，讓柯尼難得飽餐一頓。

柯尼向警方說，近期都是在豐原附近活動，人生地不熟的異鄉，他僅能依靠善心人士的金錢與食物救助維持生計。這些年流浪街頭，時常在便利商店過夜，雖然生活艱辛，但他始終對臺灣人展現的善良與熱情心存感激。

不過，柯尼已經逾期居留1912天，警方仍須依法移請移民署台中市專勤隊處理後續遣返事宜。但警方在執法過程中展現的同理心與人道關懷，傳遞了社會的溫暖。