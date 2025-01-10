2025第一幸運星！淡定租屋哥全家花323元　睡一半爽中台中千萬好宅

▲台中購物節今天抽出最大獎項、清水的精品豪宅一戶，得獎者是一名35歲的蔡姓男子，僅花323元就獲得大獎。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中購物節今天抽出最大獎、位在清水區的近千萬元好宅，今天由台中市長盧秀燕抽出，得獎者是一名年僅35歲、住台中的蔡姓男子，蔡男在睡夢中接到盧秀燕電話，聽到自己抽中千萬好宅，從頭到尾都淡定無比，被問到得大獎感想為何，蔡男竟回「想睡覺」，令全場笑翻。但更讓人羨慕的是，蔡男僅花323元就抽中最大獎，堪稱2025年超級幸運星！

台中市活動的重頭戲、台中購物節在去年12月25日結束，盧秀燕表示，台中通APP消費登錄金額達到353億，創下歷史新高紀錄，共有1億5760萬多張發票及收據，今天從中抽出壓軸大獎、市值千萬的「日光森活」精品好宅。

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▲盧秀燕表示，這次豪宅不僅價值千萬元，且還附有冷氣三台、冰箱一台等40萬元的家電。（圖／記者游瓊華攝）



蔡男睡夢中接到盧秀燕電話，相較全場超high氣氛，蔡男淡定不已，被問到是否已婚、有無房子，蔡男都超簡短回答，從頭到尾回話都不超過6字，毫無情緒起伏，讓盧秀燕也不停說，「我超想認識他」！

得主蔡姓先生透露自己家住南區、目前是租屋族，根據資料顯示，蔡姓男子在去年12月7日曾經在台中市北屯區軍功全家便利商店購買商品，僅花了323元就抽中超級大獎；而他也成為台中購物節首位男性抽中近千萬元豪宅，當中還包括40萬元的家電，幸運無比。