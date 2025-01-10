　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

▲▼救護車,緊急,救護,消防,送醫,示意圖,快訊,救災,搶救,搜救,。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台中市區某國小昨日傳出一名女教練持刀自傷，同晚有民眾稱山線某國小「學生刺傷老師」，校方駁斥此訊息。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市市區某國小昨日傳出一名羽球隊女教練疑似因糾紛案自刺，被緊急送醫。同日有民眾在臉書平台發文稱，山線某國小也有學生刺傷老師案件，且「流了很多血」。經向校方查證，該校校長駁斥，僅是學生爭執推擠造成老師輕微受傷，內容太誇張，已經先通報校安中心，要找出發文者。

該篇文章稱，「今日XX國小，有同學刺傷老師，聽說有流不少血，快過年了，希望各位家長能敦促小孩的行為，大家平安過好年。」貼文引起許多民眾關心，認為「聽說」一詞太不負責任。

轄區警方說，並未收到該起案件，主動向該校查證，與貼文所述有出入；該校校長說，僅是學生爭執，不小心揮到老師、擦到老師，根本是沒有的事情，太誇大，該貼文是危言聳聽，要追究相關責任，找出發文者，已經先通報校安中心，是否報警待研議。

【校方聲明全文】

針對昨日網路上流傳一則貼文，影射本校有學生刺傷老師，該貼文內容未事先向學校查證，內容捕風捉影，與學校調查事實不相符，已嚴重傷害本校師長、學生與學校聲譽。有鑑於該貼文錯誤訊息其嚴重性及可能引起家長、學生的關注，本校謹此作出以下澄清聲明：

1、經本校調查處理，該狀況為兩位學生爭吵時，老師進行勸導，被其中一位學生的水壺不慎碰到下嘴唇以致擦傷流血，目前並無大礙。

2、校方一直積極處理及跟進學生事務，老師謹守崗位，積極處理學生問題，致力締造安全、多元學習的教育環境，確保學生能夠在有序及愉快的環境下學習。

3、網路社群貼文流傳快且廣，希冀日後遇到任何不確定的校園事件時務必多加留意及求證。針對此次對於任何扭曲事實的言詞及行為，本校保留法律追究的權利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
龍年加持無效！2024新生兒再創新低　比虎年還少
快訊／日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！校園隨機攻擊　至少8傷
快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡
快訊／台塑四寶2024營運逆風　年終開獎
鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵　虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦
快訊／62票反對、51票贊成！藍白聯手再贏表決
鬼鬼2年前凍卵！突爆未婚生女　姚黛瑋曝：完全不意外
抓到了！PO文稱「北榮麻疹大流行」　1男遭逮送辦
拍到「寂靜星系熄火」　台大揭密：可能有超大黑洞
輝達總部選台電南港土地、一殯舊址？　郭智輝：大家都猜錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

快訊／三重資源回收廠大火「黑煙竄天」　消防局急喊：緊閉門窗

新北特警斬金畫面曝！剿滅31處水房　19歲車手7個月經手1.3億

台中綁架越籍移工囚禁宜蘭　烏日警攻堅救出肉票...5匪收押　

高雄美術館豪宅爆衝突　不爽保全拒開門！醉住戶毆人砸公設

抓到了！PO文稱「北榮麻疹大流行」　1男遭逮送辦

貨車橋上高速對撞！1側翻1噴進田裡...2人受傷　驚悚畫面曝

全國同步打詐掃黑肅槍！12天破1315案逮6710人　扣贓款8.7億元

台南幼兒園驚傳「格鬥招式」虐童　教育局出手了：惡師停職！

網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

快訊／三重資源回收廠大火「黑煙竄天」　消防局急喊：緊閉門窗

新北特警斬金畫面曝！剿滅31處水房　19歲車手7個月經手1.3億

台中綁架越籍移工囚禁宜蘭　烏日警攻堅救出肉票...5匪收押　

高雄美術館豪宅爆衝突　不爽保全拒開門！醉住戶毆人砸公設

抓到了！PO文稱「北榮麻疹大流行」　1男遭逮送辦

貨車橋上高速對撞！1側翻1噴進田裡...2人受傷　驚悚畫面曝

全國同步打詐掃黑肅槍！12天破1315案逮6710人　扣贓款8.7億元

台南幼兒園驚傳「格鬥招式」虐童　教育局出手了：惡師停職！

網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

LINE Pay 2024年營收近63億年增逾3成　創歷年新高

赴宴88會館？黃國昌曾要柯文哲「說清楚」　他酸：如今卻端走民眾黨

涉嫌蓄意縱火！　洛杉磯1男遭逮捕

快訊／日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！校園隨機攻擊　至少8傷

以為野火不會燒過來　82歲翁堅持不撤「一睡不醒」死在床上

寶佳機構再進軍14期　拿下同業洲際段700坪土地

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

夏普旗艦新機AQUOS R9 Pro突襲上市　主打業界最大感光元件

快訊／三重資源回收廠大火「黑煙竄天」　消防局急喊：緊閉門窗

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

台中少女被逼吃屎4個月　大便抹身自拍SM

即／基隆警局長敬酒突擁抱　女警痛哭

台北「好形象」保險經理遭控下藥性侵　多女受害

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

快訊／10天期限將至！北院收到柯文哲抗告狀

女律師曬同婚照！他問「輪流裝姊夫互動」還提告

少將貪污7990元洗衣機　遭判刑定讞

毀約生第6孩「老婆急結紮」　6寶爸借錢扛重擔

南非教師來台失業淪街友　逾期居留達1912天

更多熱門

相關新聞

淡定租屋哥全家花323元　爽中千萬好宅

淡定租屋哥全家花323元　爽中千萬好宅

台中購物節今天抽出最大獎、位在清水區的近千萬元好宅，今天由台中市長盧秀燕抽出，得獎者是一名年僅35歲、住台中的蔡姓男子，蔡男在睡夢中接到盧秀燕電話，聽到自己抽中千萬好宅，從頭到尾都淡定無比，被問到得大獎感想為何，蔡男竟回「想睡覺」，令全場笑翻。但更讓人羨慕的是，蔡男僅花323元就抽中最大獎，堪稱2025年超級幸運星！

毀約生第6孩「老婆急結紮」　6寶爸借錢扛重擔

毀約生第6孩「老婆急結紮」　6寶爸借錢扛重擔

中捷運量最低站「日進出僅百人」　內行人曝：是明日之星

中捷運量最低站「日進出僅百人」　內行人曝：是明日之星

台中少女被逼吃屎4個月　大便抹身自拍SM

台中少女被逼吃屎4個月　大便抹身自拍SM

南非教師來台失業淪街友　逾期居留達1912天

南非教師來台失業淪街友　逾期居留達1912天

關鍵字：

台中教師老師爭執糾紛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面