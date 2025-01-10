網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

▲台中市區某國小昨日傳出一名女教練持刀自傷，同晚有民眾稱山線某國小「學生刺傷老師」，校方駁斥此訊息。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市市區某國小昨日傳出一名羽球隊女教練疑似因糾紛案自刺，被緊急送醫。同日有民眾在臉書平台發文稱，山線某國小也有學生刺傷老師案件，且「流了很多血」。經向校方查證，該校校長駁斥，僅是學生爭執推擠造成老師輕微受傷，內容太誇張，已經先通報校安中心，要找出發文者。

該篇文章稱，「今日XX國小，有同學刺傷老師，聽說有流不少血，快過年了，希望各位家長能敦促小孩的行為，大家平安過好年。」貼文引起許多民眾關心，認為「聽說」一詞太不負責任。

轄區警方說，並未收到該起案件，主動向該校查證，與貼文所述有出入；該校校長說，僅是學生爭執，不小心揮到老師、擦到老師，根本是沒有的事情，太誇大，該貼文是危言聳聽，要追究相關責任，找出發文者，已經先通報校安中心，是否報警待研議。

【校方聲明全文】

針對昨日網路上流傳一則貼文，影射本校有學生刺傷老師，該貼文內容未事先向學校查證，內容捕風捉影，與學校調查事實不相符，已嚴重傷害本校師長、學生與學校聲譽。有鑑於該貼文錯誤訊息其嚴重性及可能引起家長、學生的關注，本校謹此作出以下澄清聲明：



1、經本校調查處理，該狀況為兩位學生爭吵時，老師進行勸導，被其中一位學生的水壺不慎碰到下嘴唇以致擦傷流血，目前並無大礙。



2、校方一直積極處理及跟進學生事務，老師謹守崗位，積極處理學生問題，致力締造安全、多元學習的教育環境，確保學生能夠在有序及愉快的環境下學習。



3、網路社群貼文流傳快且廣，希冀日後遇到任何不確定的校園事件時務必多加留意及求證。針對此次對於任何扭曲事實的言詞及行為，本校保留法律追究的權利。