台中少女被逼吃屎4個月...大便抹身自拍SM　變態恐怖男下場出爐

▲台中一名少女遭李姓男子逼迫吃排泄物、拍攝自慰片，時間長達4個月，遭地院判處6年4月徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）



記者許權毅／台中報導

一名李男在LINE群組看見一名未成年少女的不雅影片、IG帳號，竟藉此恐嚇少女，並逼迫少女拍攝自慰、裸露生殖器、吃排泄物並塗抹於身上的影像，時間長達4個多月，沒想到李男不罷休，還想約見面，嚇得少女跟媽媽說，才揭開此案。地院認為，違反人性尊嚴、影響人格發展，判處李男6年4月徒刑。

檢警調查，2023年3月左右，李男在LINE群組「飆車場」看見有人上傳一名少女的不雅影片、IG帳號，為了取得自行拍攝的性影像，自同年5月起脅迫少女，若不從就要將不雅影片告訴媽媽、朋友，甚至要找別人去學校強姦少女。

少女遭脅迫，自行拍攝指定自慰、裸露生殖器、吃排泄物並塗抹於身上的影像，再傳送給李男觀覽，沒想到李男看了之後，還要求跟少女見面，少女不堪其擾，才向媽媽告知，並到警局報案。

台中地院審酌，少女案發時為12歲以上未滿18歲少女，身心發展尚未健全，李男為了一己私慾，以脅迫手段使少女拍攝性影像得逞，且時間長達4個月，甚至脅迫少女吃排泄物，嚴重違反人性尊嚴，不尊重少女身體自主權，且嚴重影響身心健康、人格發展。

考量李男與少女家屬調解成立，犯後態度尚可，坦承犯行，依涉案情節判處7年過重，但李男為猥褻罪緩刑再犯，一審依脅迫使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑6年4月，可上訴。