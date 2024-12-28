吉安鄉發「市場加倍劵」盼增百萬產值　炒熱傳統市場買氣

▲▼吉安鄉公所在傳統市場發送市場加倍券，吸引大批人潮兌換。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉長為提振傳統市場消費率，並延伸花蓮縣政府發送市場加倍券政策，特在年度預算將屆滿的歲末時刻，針對鄉內傳統市集增額發送「市場加倍券」，將發出4640張加倍券預估帶來百萬元消費產值。

吉安鄉公所表示，12月27日、28日接力在仁里市場、慶豐市場、黃昏市場以及三角市場發送。首發日鄉長游淑貞親赴黃昏市場為加倍券發放做服務，受到民眾熱絡的歡迎與支持。

民眾持著100元現金兌換價值200元市場加倍券時，都紛紛感謝吉安鄉公所年終加倍送，更讓幸福採買加值！鄉親們也在領到加倍券後，迫不及待紛紛大掏腰包配合加倍券優惠…大買特買，一度炒熱了市場的採買慾。

現場許多民眾都是扶老攜幼、全家出動兌換市場加倍券，歡喜採購的婆婆媽媽們都表示，重點不是領到多少金額，而是感謝游鄉長偕同團隊延續好的政策，更親自到場幫忙大力推銷，這樣的熱忱用心確實讓鄉親感受到親切和溫馨，大家都願意響應為促進產業買氣、提振地方消費盡一份心力，紛紛在歡樂的氣氛中買、買、買！

市場加倍劵帶來的採購熱潮也一掃今年多次天災帶給大家的壓抑陰霾，充滿喜迎新年的氣氛，同時更有婆婆、媽媽帶著剛採購的戰利品向游鄉長展示，並歡喜擁抱希望下次再安排加碼。

▲鄉長游淑貞（左）到市場關切兌換情形並向鄉親問好。

吉安鄉公所說明，加倍券的加碼請把握最後發送時間期限，希望藉此刺激買氣增加攤商收益，初估可帶來超過百餘萬元的市場經濟循環收益。

游淑貞也表示，到場就聽聞有民眾於中午11點就到黃昏市場排隊等候，除不捨與心疼之外，特別提醒大家明天12月28日還有一天，上午8點至10點於仁里市場兌換600張、慶豐市場500張、三角市場170張，下午2:30至4:30則在黃昏市場兌換1050張，歡迎鄉親們把握最後加碼時間踴躍兌換，每人每天每個市場可兌換一次（全數發完為止），不分年齡、國籍皆可持一百元現鈔兌換二百元購物券，當日兌換限當日時間內於市場使用完畢。