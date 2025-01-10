不只陸男星被拐騙！泰警證實還有2人失蹤　泰總理：嚴厲犯打

▲大陸男演員王星證實被拐騙去泰國拍戲失聯，日前被成功營救。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸男演員王星爆出遭人口販子騙到泰國拍戲，被帶到緬甸淪為「豬仔」，甚至頭髮都被剃光。該起事件曝光後，驚動泰國總理佩通坦昨9日接受媒體採訪指出，泰國需要防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題。泰國警方也證實不只王星受害，先前網傳大陸模特兒楊澤琪、21歲吳姓女子都確認失聯，泰國警方持續救援中。

繼泰國警方確認在泰緬邊境失蹤的中國演員王星為人口販運受害者後，如今又傳出有燈光師和男模特兒等數十名演藝圈人員被騙到泰緬邊境，該起事件與一名關鍵人「顏十六」有關。泰國官方也表示，將繼續調查該案和類似案件。

《環球時報》引述泰國媒體《The Bangkok Insight》網站昨天報導，佩通坦表示，王星失聯事件發生後，泰國需要加強並完善相關法律法規，嚴厲打擊相關犯罪事件。她說，儘管部分問題已有相關法律規定，但執行和宣傳力度仍然不足，需要加大力度讓公眾充分瞭解相關法律和政策。她同時表示，將重新審視邊境政策。

泰國皇家警察總署督察長塔查猜昨9日在接受中國媒體採訪時表示，泰國警方將在近期把王星及其親屬送回中國，並繼續調查此案有關問題。

泰國文華律所8日也發表聲明，正式接受王星的委託，指派律師作為其法律代理人，為其本人及家屬提供全面的法律服務。文華律所法務部經理郭凱文向《環球時報》透露，泰國正與中國駐泰國大使館密切合作，全力確保王星安全返回，並推動案件偵破。

▲大陸25歲鮮肉模特兒楊澤琪也被泰國警方證實失聯，正在營救中。（圖／翻攝自微博）

文華律所媒體部經理王代文甚至透露，律所還收到大約5名與王星失聯經歷極其相似、被自稱演員被騙去泰國拍戲，然後失聯案例的咨詢。

《環球時報》引述泰國《mgronline》網站昨天報導，塔查猜證實有這件事，坦承已經瞭解到網傳25歲中國模特楊澤琪在泰緬邊境失蹤和21歲吳姓的女子前往泰國失聯的情況。

兩者的情況與王星有相似之處，前者親屬在網上發佈了求助信息，目前泰國警方正在核實情況；後者的父親向泰國警方致信請求幫助尋找女兒，塔查猜表示，已獲得搭載吳某某汽車的司機訊息，會努力將吳某某接回來。

塔查猜指出，之後將招開全國警察開會，探討如何更好地保護在泰境內的中國遊客免受人口販賣之害，會同移民局、當地警方和軍隊加強溝通，保障遊客安全。