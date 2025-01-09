又一起！25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯　家人哭訴：手法跟王星很像

▲25歲大陸模特兒楊澤琪（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一名25歲的模特兒楊澤琪8日遭家人傳出，赴泰國拍戲，在泰緬失聯已20天。楊澤琪的家人指出，手法與演員王星事件高度相似，連影視公司名稱都一樣，「楊澤琪的母親還接到一通視訊電話，楊澤琪的精神狀態明顯不對，希望能像王星一樣將人救出。」

▲楊澤琪的家人在微博上發文求助。（圖／翻攝自微博）

據《大皖新聞》報導，楊澤琪的表姊表示，2024年12月8日，楊澤琪在微信通告群組裡，看到劇組拍攝通告，並加入通告上的微信參與報名，也透過了視訊面試戲。

▲楊澤琪收到的徵演員訊息。（圖／翻攝自微博）

她指出，楊澤琪2024年12月20日凌晨從北京大興機場，搭乘VZ3719航班，於當地時間6點16分抵達曼谷，落地後搭乘劇組接機車離開機場，「北京時間14點59分，楊澤琪換乘第二輛劇組安排的車輛，截圖顯示定位已經在泰緬邊境。」

▲楊澤琪一路上都有向朋友們回報狀況。（圖／翻攝自微博，上同）

楊澤琪表姊曬出的截圖顯示，2024年12月21日，楊澤琪向朋友發出求救訊息，隨後楊澤琪就失聯了，電話關機。朋友接到楊澤琪的求救訊息後，第一時間與楊澤琪父母取得了聯繫，一起去往警局報警。

▲▼楊澤琪的家人表示，他曾多次提出質疑，且該影視公司與王星事件為同名，連聯繫人助理皆為同一人。（圖／翻攝自微博）

楊澤琪的母親於2024年12月29日，接到了兒子打來報平安的視訊電話，影片中楊澤琪身穿黑色服裝坐在椅子上，雙手放於桌面，但眼角有明顯傷痕，本人狀態也明顯不對，隨後電話再次關機失聯。

▲楊澤琪的母親接到視訊電話。（圖／翻攝自微博）

楊澤琪的表姊說道，他們聯絡了中國駐泰國大使館，和中國駐緬甸大使館， 「察覺楊澤琪有危險後，我們作為家人、朋友第一時間聯繫上了他的父母，他母親的眼睛已經哭到視力下降，精神崩潰。」

▲楊澤琪曾出演過幾次電影。（圖／翻攝自微博）

她還表示，「我們現在向網路上，有影響力的部落客和媒體求助，希望能幫我們發聲，和演員王星一樣遭遇的楊澤琪，也需要大家的重視和關注，也希望我們現在能聯絡上，王星的家屬或女友，可以告知我們一些有用線索，和救援的方法。」

接獲報案的警方也證實，確有此事，目前已立案調查。