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川普揚言對格陵蘭動武！　專家憂：恐成中國「攻台藉口」

▲▼美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲川普近日再度提及，想讓格陵蘭成為美國的一部分。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普近日再度提及，想要買下格陵蘭（Greenland）使其成為美國的一部分，甚至不排除以武力奪取，引發國際爭論。專家擔心，若川普動用武力，很可能會引發中國效仿，以相同理由對台灣採取武力行動。

根據《國會山報》報導，曾在卡特與雷根政府擔任過聯邦檢察官的華勒斯（Gregory Wallance）投書表示，前國務卿鮑爾（Colin Powell）針對美國被稱為全球「偉大的撒旦」作出回應，「我們在第一次世界大戰和第二次世界大戰中拯救了歐洲，而我們有向任何國家索取土地嗎？沒有，我們唯一索要的土地，是用來埋葬我們的士兵的土地。」

▲▼格陵蘭島（Greenland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭島（Greenland）。（圖／達志影像／美聯社）

華勒斯指出，如今川普想要奪取格陵蘭，這顯然玷污了這份美國的高尚，雖然沒人知道川普是否認真對待此事，以至於這件事雖然聽起來瘋狂，但川普仍可能為此發動經濟戰，甚至更糟糕的戰爭。

華勒斯提到，若川普為此動用武力，就違背了美國在1975年《赫爾辛基協議》所作出的承諾；該協議確定了二戰後的歐洲邊界，並規定簽署國不得要求或採取行動奪取部分或全部參與國的領土。

如果川普無視丹麥的反對並試圖奪取格陵蘭，這將導致北大西洋公約組織（NATO）瓦解，當領導國違反另一成員國的領土完整時，任何聯盟都無法生存下去，且既然「強權即公理」是雙向的，中國也可能利用此事作為入侵台灣的理由。

此外，試圖恢復東歐霸權的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）相當樂見此事發生，格陵蘭爭議也預示著世界很可能重新劃分勢力範圍。

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