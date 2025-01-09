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大陸 大陸焦點 特派現場

外媒稱陸「HMPV」是新病毒擴散　WHO否認：中國病例屬冬季正常範圍內

▲大陸呼吸道疾病感染進入高發期，除A型流感，HMPV感染數也在增加。（圖／翻攝微博）

▲大陸呼吸道疾病感染進入高發期，除A型流感，HMPV感染數也在增加。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國各地近期進入流感高爆發階段，以A型流感（H1N1）最為肆虐，根據大陸中疾控中心監測數據顯示，急性呼吸道傳染病上升，人類偏肺病毒（HMPV）感染也有增加趨勢。此情況引起外媒討論，並有「新病毒在中國出現」的說法。對此，世界衛生組織（WHO）回應稱，在中國高發的HMPV並非新病毒，是在冬季和春季流行的常見病毒，中國報告的呼吸道感染病例數處於冬季的正常範圍內。

▲大陸呼吸道疾病感染進入高發期，除A型流感，HMPV感染數也在增加。（圖／翻攝微博）

《環球時報》報導，WHO回應指，根據中國疾病預防控制中心1月2日發佈的報告，以及世界衛生組織與中國有關部門的會議通報，中國冬季常見的呼吸道感染病例有所增加，不過，這在冬季屬於預料之內的情況。

WHO表示，中國建立流感樣病例和嚴重急性呼吸道感染的哨點監測系統，「根據中國疾控中心的數據，導致這些感染的病原體均為已知病原體，包括季節性流感病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）、HMPV以及導致新冠肺炎的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。」

▲大陸呼吸道疾病感染進入高發期，除A型流感，HMPV感染數也在增加。（圖／翻攝微博）

WHO指出，中國報告的呼吸道感染病例數處於冬季的正常範圍內，「目前醫院的使用率低於去（2024）年同期水平。WHO的全球流感監測和應對系統（GISRS）已記錄到目前正值冬季的北半球部分地區流感病例呈上升趨勢，這些地區包括亞洲、歐洲、非洲以及加勒比地區的少數幾個國家。」

WHO強調，HMPV並非一種新病毒，它於2001年首次被發現，是一種在冬季和春季流行的常見病毒，通常會引起類似普通感冒的呼吸道症狀，在某些情況下可能導致更嚴重的疾病，如支氣管炎或肺炎。嬰幼兒和老年人風險最高，免疫系統較弱的人群也屬於高危人群。

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