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北科大「虛擬貓咪」陪復健！可聽可摸超療癒　奪東京最佳展示獎

▲▼北科大開發寵物機器人「Petroller」，獲得東京SIGGRAPH ASIA最佳展示獎。（圖／北科大提供）

▲北科大開發寵物機器人「Petroller」，獲得東京SIGGRAPH ASIA最佳展示獎。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台北科大互動設計系師生團隊研發「Petroller」，有別於一般寵物機器人，運用人與「虛擬貓咪」的實體互動進行陪伴復健，提供觸覺、視覺、聽覺等多感官回饋，包括看到虛擬貓咪的表情變化、聽到撒嬌或生氣等聲音反應，獲得2024年東京SIGGRAPH ASIA的XR最佳展示獎，更吸引各國廠商、電子遊戲商前來體驗。

高齡化助長照護科技商機，根據Medi-Tech Insights估計，全球照護陪伴機器人市場2024至2029年間，平均每年將成長近20%；看準這個商機，北科大互動系副教授韓秉軒，指導學生劉大維、曾珮慈、呂冠儀、張寬寧、彭日璇共同開發出寵物機器人「Petroller」，主要用於復健與陪伴。

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北科大表示，使用者戴上VR眼鏡，可與毛茸茸的實體裝置「Petroller」互動，例如拉一拉耳朵、按壓、用大腿內側夾住等有助復健的設計動作，同步能按壓到裝置內的控制器，會看到虛擬貓咪的表情變化、聽到「牠」撒嬌或生氣等聲音反應，養過貓的人容易產生共鳴。

▲▼北科大開發寵物機器人「Petroller」，獲得東京SIGGRAPH ASIA最佳展示獎。（圖／北科大提供）

▲北科大寵物機器人「Petroller」，獲得SIGGRAPH ASIA最佳展示獎，更吸引觀展來賓體驗。（圖／北科大提供）

在SIGGRAPH ASIA東京會場上，「Petroller」這款寵物機器人吸引不少來賓前來體驗，貓咪特有的呼嚕聲使人療癒，北科大互動系研究生曾珮慈表示，當來賓聽到第一聲貓叫聲的時候，很多人都忍不住笑出來。

韓秉軒補充說明，市面上的寵物機器人雖能改善真實寵物可能伴隨的費心照料、過敏困擾，但表情變化較少，也需要定時充電。「Petroller」使用被動式的元件結構，方便與現有的VR控制器整合，不用額外插電，更以VR豐富毛孩的樣貌、情緒表達，也不需額外的電路支援，有利於量產，期待未來有機會擴大應用。

▲▼北科大開發寵物機器人「Petroller」，獲得東京SIGGRAPH ASIA最佳展示獎。（圖／北科大提供）

▲北科大師生團隊開發寵物機器人「Petroller」，獲得東京SIGGRAPH ASIA最佳展示獎。（圖／北科大提供）

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關鍵字：

北科大寵物機器人Petroller互動設計系

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