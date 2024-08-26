保發中心遭控逼工讀生「工作學業2選1」　北科大新生不滿輕生

▲保發中心遭控逼迫工讀生工作、學業2選1。（示意圖／CFP）



記者許敏溶／台北報導

在保發中心研究處以「工讀生」職稱任職5年的劉姓男子，今年錄取台北科技大學經營管理系碩士班，卻遭到保發中心要求在學業與工作中2選1。由於9月即將開學，經濟能力不佳的劉男擔心無法順利入學，在寫下「捍衛勞工權益、反職場霸凌」等文字後，8月17日在北科大教學大樓頂樓輕生。

曾擔任北科大兼任教授、晶訊公司前董事長羅台生表示，劉男是他在北科大授課時的學生，雖然家裡是中低收入戶，但卻是一位非常善良上進的好青年，努力在北科大完成經營管理系進修部學業，並在他的鼓勵下，錄取北科大經營管理系碩士班，將在9月14日開學。

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羅台生指出，劉男在保發中心任職約5年，職稱是工讀生，但卻是全職工作，月薪僅兩萬多元。儘管事前已經告知保發中心主管會報考研究所，但在錄取北科大之後，7月中旬告知主管，每星期三要請假去上課，但相關主管卻明確告知劉男，如要讀書就必需辭職，並叫他立即簽自願離職單。

▲劉男寫下「捍衛勞工權益、反職場霸凌」字句。（圖／羅台生提供）

羅台生說，由於家境關係，劉男需要這份工作，儘管劉願意減薪或扣薪，但主管不接受，告知只能學業與工作中2選1，但劉男若不上班，連生活費都沒有，在走投無路情況下只好到他最熱愛的北科大結束生命，並寫下「捍衛勞工權益、反職場霸凌」，控訴不公不義的保發中心，盼喚起大家重視此一問題。

針對此一事件，記者截稿前無法取得保發中心回應。

北科大則表示，劉男雖錄取碩士班，但未註冊入學。

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