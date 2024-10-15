北科大回應建國啤酒廠爭議：盼與各界合作保存文化遺產

▲北科大盼與各界合作保存並活化建國啤酒廠的工業遺產。（圖／台北科技大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

立委王鴻薇昨舉行記者會指出，建國啤酒廠原計畫變更為文化園區，後來在前行政院副院長鄭文燦主導下，擬變更為台北科技大學用地，呼籲行政院長卓榮泰停止錯誤的政策。北科大今回應，盼與各界合作保存並活化建啤的工業遺產，促進文化傳承和創新應用，透過大學城可望帶動社區發展。

王鴻薇指出，建國啤酒廠都更案早在2017年及2018年，就分別通過台北市及內政部的都審會，後來因古蹟活化園區的回饋辦法沒有共識而擱置，但鄭文燦卻推翻之前的規劃案，強行割地給北科大，此外，即便國產署願提供南港土地作為校地使用，北科大仍堅持要建國啤酒廠。

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對此，北科大今發布新聞稿澄清，從未接獲國產署擬提供台北市南港土地作為校地使用的訊息，相關團體所述並非事實。

北科大表示，自創校以來，強調學以致用，並與鄰近產業建立緊密合作關係，過去建國啤酒廠、台北酒廠（今華山文創園區）及松山菸廠等，與本校同處北市鐵道軸線，都是學生參觀見習、畢業生就業發展的重要場域。

北科大指出，北科大對建啤古蹟身負教育天職，將秉持守護文化資產、維繫歷史傳承的使命，必定遵守文資法，戮力文資的保存及其永續經營。未來規劃完全不影響啤酒生產，盼將古蹟透過活化利用，作為教育下一代的資產。

北科大說，學校有豐富的文化資產保存經驗，一向恪守文資法、落實文資再利用，現已修復校內市定古蹟紅樓和一大川堂，目前正將一大川堂與校史館打造為校史藝文園區，展示高度修復技術和對歷史的尊重。

北科大進一步表示，未來將維持沒有圍牆的開放式環境，讓校園社區化，妥善保存並再利用這些工業遺產，透過學校專業呈現多元時代美學，創造結合歷史與現代的開放空間。