透過空氣傳染　孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

國內爆發麻疹疫情，加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗，婦產科醫師賴韻如就分享，關於麻疹的衛教知識，孕婦若感染麻疹，容易早產也容易重症，即使小時候有打過疫苗，但還有沒有抗體，須抽血檢驗才會知道，建議媽媽們生完後，並已停餵母奶再接種。

婦產科醫師賴韻如在臉書發文，談到麻疹的議題點出重點，懷孕初期抽血檢驗的是德國麻疹抗體，不是麻疹抗體。

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目前懷孕的女性們，雖然小時候可能有接種過疫苗，但現在的抗體濃度可能已經消失，或是不足以提供保護，是否擁有足夠的抗體，需要通過抽血檢驗才能確定。麻疹通過空氣傳染，傳染力極高，對孕婦來說尤其危險，感染後容易導致早產和重症。

至於疫苗，醫師指出，麻疹疫苗與德國麻疹疫苗是同一種，建議生完孩子並且停止哺乳後再接種。目前疾管署建議，1981年以後出生的第一線醫護人員或是要前往越南、柬埔寨等疫區的人，再考慮補打。至於預防方法，醫師坦言，「一樣老話一句：口罩戴好、勤洗手、少去人多的地方。」

賴韻如醫師補充，雖然衛福部資料顯示，產後哺乳可以施打疫苗，但她建議等母奶停再打，「是因為仿單中有警語」，加上目前台灣也不是麻疹大流行的狀態，單純產後孕婦的身分其實也不急著施打疫苗，萬一之後狀態改變，正在麻疹大流行，「那當然就是，照衛福部跟美國CDC建議，生完就儘快施打」。

此外，ICU醫生陳志金也提到，孕婦要特別注意，感染後會增加流產、死胎、早產風險。生產前感染的話，baby（特別是早產）易有嚴重感染，出生6天內需給予免疫球蛋白。陳志金也列出，沒打過疫苗小於44歲的人、有打疫苗28-43歲的人、免疫抵抗力差的人、孕婦，這四類族群需要留意，一般民眾不必過度恐慌。

婦產科醫師蘇怡寧也曾分享美國疾病管制與預防中心（CDC）所公布資料，MMR疫苗不建議施打在孕婦，或是準備嘗試懷孕的婦女上，因為對於胎兒有理論上的風險，也建議打完疫苗之後28天內盡量不要懷孕。