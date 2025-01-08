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男友考上機師「刪光IG貼文」理由超瞎！過來人一聽搖頭：有鬼

▲▼機師,機長,飛行員,駕駛艙,飛機。（圖／CFP）

▲男友考上機師，刪光IG貼文。（圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，最近男友剛考上機師，入職培訓的第一天，就把IG所有的貼文都刪光，兩人親密的合照也被移除了，懷疑男友想隱瞞戀愛關係，刻意隱藏她的存在，不過男友卻說，是因為想要專注工作，貼文掀起討論，網友認為不單純，釣出過來人直指「準劈腿」。

女網友在Dcard發文，男友剛考上某航空公司成為機師，卻在入職培訓第一天，就將IG所有內容刪除，包括兩人過去放閃的合照，「我不免懷疑，是不是不想讓新同事發現我的存在？」男友解釋，是為了專注於培訓期間的工作，才選擇刪除貼文。不過原PO仍感到不安，「真的要專注應該是刪掉APP不使用，而不是刪掉IG貼文，但繼續用IG吧？」

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原PO坦言，自男友追求她時，就因為對方的職場環境感到不安，「很擔心他充滿空姐的工作環境，他向我再三保證不可能出軌，我才願意嘗試」，但男友突然的舉動讓她很緊張，甚至萌生想分手的念頭，「想問大家是我敏感多想了嗎？機師們是不是真的很容易跟空姐出軌呢？」

貼文曝光，網友認為劈腿的機率很高，「我感覺他準備好騎驢找馬，趕快下載交友軟體免得晚他一步」、「可能身體還沒外遇，但精神已經預備備～要小心」、「這個理由，比扯鈴還扯，單純想玩空姐吧」、「就是覺得有更好的在等著他，隨著他考上機師要飛，心也飛走了」。還有過來人指出，「準劈腿，當初我女朋友考上律師受訓前立馬全刪光，果真隨後無縫接軌」。

有網友指出，會不會出軌跟職業無關，「跟人比較有關」、「我有個朋友是副機長，他很自愛完全不跟人亂搞，他怕得病，都對那些女生說他愛男的，其實他有女友的，他放閃照也有放」、「作為在航空業家庭長大的孩子，真的是不用污名這個職業欸，會外遇的就是會外遇，跟職業無關」。

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