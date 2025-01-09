成都興起「水晶」熱！民眾衝周邊小山「挖礦」　專家：多是方解石

▲四川成都周邊興起「挖水晶」熱，小紅書上出現近萬篇筆記攻略。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸社群平台「小紅書」近期出現上萬篇有關「成都挖水晶」的心得筆記，引起民眾到成都周邊小山「挖礦」的熱潮。對此，四川核地質調查研究所規劃設計咨詢中心主任李鋒表示，自然界中的方解石主要成分為碳酸鈣，水晶則是二氧化硅，還可能含有其他微量元素，有些對人體有害，不建議隨身攜帶，拍照留念即可。

《紅星新聞》報導，當前在小紅書上關於「成都挖水晶」的筆記已有上萬篇，採挖位置多位於四川天府新區、彭州、崇州、都江堰等地。四川方策律師事務所律師郭剛表示，在特定條件下，個人愛好者野外採挖水晶可能會違法，若破壞自然環境，或將面臨處罰。

成都市民朱先生表示，在網友的推薦下去天府新區的一座小山尋找，確實找到了一些「水晶」，出現在岩石夾縫間，採挖並不費勁，有多種顏色，洗淨之後可以作為裝飾品，「外觀看起來與普通石頭無異，但是是空心的，敲開石頭，裡面就是水晶，晶瑩剔透，非常好看。」

礦石愛好者陳先生曾在小紅書上發表筆記，他透露，一天基本上能收到上百條留言，由於採挖者眾多，網上公開的熱門點位多被採挖得所剩無幾，而且多數是方解石，水晶比較少，「水晶常出現在花崗岩、玄武岩多的地方，很多荒山都有，但採挖位置常處於岩壁下方，有落石或滑坡風險，需要時刻注意安全。」

李鋒強調，因為含有不同的微量元素，水晶會呈現出不同的色彩，比如含鐵元素會呈現出紫紅色或土黃色，「自然界中的水晶可能含有少量對人體有害的元素，不建議隨身攜帶，拍照留念即可。」