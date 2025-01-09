川普欲取格陵蘭　德國總理警告「邊界不可侵犯」

▲德國總理蕭茲表示，邊界的不可侵犯性是國際法的基本原則。（圖／路透）



文／中央社記者顏若瑾柏林8日專電

美國總統當選人川普表示不排除使用武力併吞格陵蘭島（Greenland）。德國總理蕭茲8日召開緊急記者會指出，「邊界的不可侵犯性是國際法的基本原則」，對每個國家來說是。

蕭茲（Olaf Scholz）8日下午在總理府召開緊急記者會。蕭茲說，他今（8日）中午與歐洲國家元首們針對時事交換意見，「邊界的不可侵犯性是國際法的基本原則。」

蕭茲說，根據1975年歐洲安全與合作會議上最後的決議，在冷戰中期，歐洲國家，當時的美國、蘇聯與東方集團（The Eastern Bloc）國家，都同意這一點，「邊界不得以武力移動」。蕭茲在聲明中沒有直接點名川普。

蕭茲說，「俄羅斯統治者普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭發動的殘酷入侵戰爭已經違反這個原則」，這也如同一個轉捩點，「戰爭再度回到歐洲的中心」。

▲格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）



蕭茲表示，德國迅速與果斷組建聯邦國防軍，並設立1000歐元的特別基金，重新關注聯盟與國防，並在經濟產值中增加2%國防預算。過去7年裡，德國的國防預算增加一倍以上；同時，與一些盟友，特別是美國，一起支持烏克蘭抵抗俄羅斯的野蠻入侵，為的就是保護烏克蘭的主權完整性，並且守護邊界的不可侵犯原則。

蕭茲說，這項原則是和平規則的基礎，「在與歐洲夥伴的對談中，我們認為美國目前的聲明已經明顯缺乏知識」，邊界的不可侵犯原則適用於任何國家，無論是東方或是西方。

蕭茲強調，「每個國家都必須遵守這一點，不管是一個小國還是一個非常強大的國家」，這是國際法的基本原則，也是西方價值的核心部分，不能也不應該有任何動搖。

蕭茲提到北大西洋公約組織（NATO）。蕭茲說，「北約是德國防禦的重要夥伴，也是跨大西洋關係的中心支柱，所謂歐洲國家之於加拿大和美國的關係」，目前明確的是，「在可預見的未來，歐洲的安全局勢將非常緊張。」

蕭茲表示，北約對此已經有一個規範程序，「基於一個詳細的威脅分析，精確決定必要的軍事能量」，並且與所有盟友討論，「重要的是我們在這些問題上團結並採取一致行動。」