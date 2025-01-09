洛杉磯「5場野火」失控狂燒釀5死！消防栓竟無水可用　民眾氣炸

▲帕利塞德野火（Palisades Fire）火勢無法控制。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯同時爆發5場野火，其中最嚴重的太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區已延燒超過1.5萬英畝，造成至少5人死亡，超過300棟建築被毀。與此同時，當地的消防栓卻一度無水可用，讓當地民相當憤怒，救援也陷入困難。

根據CNN報導，這場「帕利塞德野火」（Palisades Fire）已延燒超過1.5萬英畝，加州消防局指出，目前已造成5人死亡、多人受到重傷，超過15萬人接獲疏散指令。此外，這場野火已摧毀至少1000棟建築，成為洛杉磯有史以來最嚴重的野火。

▲▼帕利塞德野火延燒超過1.5萬英畝。（圖／路透）



更慘的是，除了帕利塞德野火以外，洛杉磯地區還有其他4處同時爆發野火，位於阿爾塔迪納（Altadena）地區的「伊頓野火」（Eaton Fire）已延燒超過1萬英畝，目前火勢完全無法控制；位於聖費爾南多（San Fernando） 東北方的 「赫斯特野火」 （Hurst Fire）同樣迅速蔓延，燒毀至少700英畝土地。

另外在塞普爾維達盆地（Sepulveda Basin）爆發的「伍德利野火」（Woodley Fire） 已燃燒30英畝。阿克頓（Acton）地區的「莉迪亞野火」（Lidia Fire） 則燒毀了50英畝的土地。

▲水壓不足造成消防栓一度無水可用。（圖／路透）



加州林業部和消防大隊隊長帕斯卡 (Brent Pascua) 表示，雖然目前該地區風速減弱，但變化莫測的風勢仍對滅火帶來相當大的困難，如果人們不聽從建議盡速撤離，死亡人數可能會上升。

與此同時，消防人員在灌救時，竟一度出現消防栓無水可用的情況，引發當地民眾不滿。洛杉磯水電局（LADWP）解釋，南加州目前水庫儲量充足，但因為撲滅野火所需的水量極大，用水量遠超過補水速度，才會導致水壓下降、消防栓沒水。

水務官員曾嘗試與消防部門合作重新填充水箱，但由於火場條件不安全，無法成功進行，嚴重野火也阻礙了空投水資源與滅火劑的作業，目前正持續加快供水。