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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸生來台過去2萬人現在只剩少數短期生　陸委會副主委沈有忠籲對岸勿讓交流淪為政治工具

▲陸生來台過去2萬人現在只剩少數短期生，陸委會副主委沈有忠籲對岸勿讓交流淪為政治工具。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲青年座談探討解析中共對台的隱形戰線。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

陸委會副主委沈有忠表示，疫情趨緩後，中共希望兩岸重回「大交流時代」，總統賴清德也希望從觀光和學位生開始重啟交流。根據統計，2024年1月至11月，有240萬台灣人赴中交流、旅遊，過去中國每學年有2萬多名學生來台就學，但現在只剩少數短期研修生，顯示來自對岸的阻力讓交流淪為政治手段工具。

Y’s Day「週三青年日」9日舉行青年座談，討論解析中共對台的隱形戰線，沈有忠是在這場座談會中做上述表示，同場受邀的學者專家，還包括淡江大學戰略所助理教授馬準威、台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑、世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙。

對於現場有青年分享曾經到參加比賽和參訪的經驗，以及抗議對岸以交流團協助統戰的大學生現身說明發起陳抗活動的理由，座談會主持人、淡江大學戰略所助理教授馬準威指出，台灣人聽到「統戰」會害怕，這種戒心和警覺是好事，但中共的手法日益細緻，常假借「交流」之名行「統戰」之實，國人的確需要多加留意。

▲陸生來台過去2萬人現在只剩少數短期生，陸委會副主委沈有忠籲對岸勿讓交流淪為政治工具。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲淡江大學戰略所助理教授馬準威。

▲陸生來台過去2萬人現在只剩少數短期生，陸委會副主委沈有忠籲對岸勿讓交流淪為政治工具。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲陸委會副主委沈有忠。

對此，陸委會副主委沈有忠表示，中國現在的統戰原則，包括「離島統戰」，欲達成有實無名的一國兩制、打造新的一國兩制樣版；「青年統戰」則哄騙年輕創業者和投資者赴中，再逐步收攏圈套；以及「宗教統戰」，即將從「一個中國」，走向「一個媽祖」甚至「一個關公」政策。

沈有忠進一步指出，根據統計，2024年1月至11月，有240萬台灣人赴中交流或旅遊，中國僅有30萬人來台觀光和專業交流。過去，中國每學年有2萬多名學生來台就學，但現在卻禁止學位生來台。

沈有忠強調，中共希望兩岸重回「大交流時代」，總統賴清德也希望從觀光和學位生開始重啟交流，站在陸委會的立場，當然鼓勵健康有序的互惠交流，不過，政府還是必須要求交流「三不一低調」，不得從事與核准來台項目不符合的活動、不得政治宣傳或矮化台灣、來台官員不得接受媒體採訪，以及全程保持低調，之所以如此會有如此要求，都是為了防止對岸借交流名義進行統戰滲透。

世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙表示，美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在訪台的閉門座談中指出，中國在美國境內的滲透與間諜活動，已破壞國民對於民主的信心，是對民防最大的威脅，而這也正是台灣的當務之急。

劉玉皙指出，中國滲透的模式是透過實體組織，以面對面的實際接觸為起點，再以網路通訊維持聯繫熱度，慢慢動搖台灣人對民主的信心。這些組織不見得是中國的官方組織，而可能化身成各式各樣的個人、企業、機構和社團，包括宮廟、里長、農產業網絡、補習班等，台灣還是要提高警覺。

▲陸生來台過去2萬人現在只剩少數短期生，陸委會副主委沈有忠籲對岸勿讓交流淪為政治工具。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙。

▲陸生來台過去2萬人現在只剩少數短期生，陸委會副主委沈有忠籲對岸勿讓交流淪為政治工具。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲文化大學政治系兼任助理教授蕭督圜。

文化大學政治系兼任助理教授蕭督圜指出，台灣走向民主化之後，中共對台的作為只能寄希望於人民，對台政策從「三中一青」走向「一代一線」，希望以此爭取台灣民眾的認同。然而，兩岸制度的迥異讓中共的策略未能成功，所以中共擴大統戰來達成分化、團結、改造目的，特別是中共統戰現在特別聚焦攏絡網路意見領袖，大打輿論戰及心理戰，國人千萬不能輕忽。

台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑表示，近日YouTuber八炯推出了揭露中共複雜多樣的統戰手段紀錄片，激起社會廣泛討論。這部紀錄片示範中共如何結合心理戰術與經濟誘因，利用看似無害的「機會」，吸引台灣年輕人，並藉此深度滲透台灣社會。例如，以取得更優惠的貸款與買房條件為誘因，吸引台灣人辦理中國身分證，根據八炯影片提及已約有20萬台灣人持有中國身份證。除了經濟利益引誘，針對台灣青年，中共再結合具有影響力的網紅與藝人，試圖改變台灣的輿論風向與民眾心理，也使得台灣的安全防線與民主體制面臨風險與挑戰。

郭玫岑強調，作為多元的社會，我們對台灣的認同與未來確實存在許多不同聲音，這也反映了民主的本質。然而，正如賴清德總統所說：「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」我們需要以更強的內部凝聚力，深化對本土與公民意識的認同，喚醒台灣人民對民主與自由價值的堅守。唯有如此，才能在建立堅實內部共識的基礎上，抵禦外部滲透與分化，確保台灣的自由與民主永續發展。

▲陸生來台過去2萬人現在只剩少數短期生，陸委會副主委沈有忠籲對岸勿讓交流淪為政治工具。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑。

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