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1120億打造新型「末日飛機」　美軍E-130J將取代E-6B

▲▼新型末日飛機E-130J。（圖／諾格公司）

▲E-130J。（圖／諾格公司）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍7日宣布，已授予諾格公司（Northrop Grumman）一份價值35億美元（約台幣1,120億元）的合約，用於E-130J任務系統整合，未來將接替E-6B通信中繼機（E-6B Mercury）執行TACAMO任務，此為核三位一體防禦中重要的指揮管道，也就是俗稱的「末日飛機」（doomsday plane）。

▲▼E-6B「水星」通信中繼機（E-6B Mercury）。（圖／美國空軍）

▲E-6B「水星」通信中繼機。（圖／廷克空軍基地）

E-6B是一種通信中繼與戰略空中指揮機，為總統、國防部長和美國戰略司令部提供生存性高、可靠且持久的空中核指揮、控制與通信。該機具備雙重任務能力，既能執行TACAMO，也能執行「望鏡行動」（Looking Glass），使用空中發射控制系統啟動陸基洲際彈道導彈，未來將由E-130J將接替E-6B執行任務。

美國海軍表示，位於佛州墨爾本的諾格公司將作為主要承包商，負責將TACAMO任務系統整合到洛克希德馬丁（Lockheed Martin ）製造的C-130J-30型飛機中。

E-130J是美國核現代化計畫的重要組成部分，該計畫還包括哥倫比亞級核潛艦、B-21轟炸機，以及用於取代陸基「民兵III」（Minuteman III）洲際彈道導彈的「哨兵」（Sentinel）系統。E-130J將確保在地面通信中斷的情況下，也能隨時與核武力量保持聯繫，以發布或取消攻擊命令。
 

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