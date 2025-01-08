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「無畏號」重出江湖！　最新伯克級驅逐艦命名

▲▼伯克級驅逐艦III型傑克·H·盧卡斯號（Jack H. Lucas ,DDG-125）。（圖／美國海軍）

▲伯克級驅逐艦無畏號仍在計畫中，此圖為同是III型的盧卡斯號（DDG-125）。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）3日在紐約無畏號航空母艦博物館（Intrepid Museum）宣布，最新的伯克級驅逐艦將命名為「無畏號」（USS Intrepid, DDG 145），成為第五艘以此命名的美國軍艦。

戴杜羅表示，「站在第四代無畏號航空母艦的甲板上，讓我們想起美國海軍所象徵的勇氣、韌性與犧牲精神；這艘新的船艦將延續無畏號的傳統，向所有全球各地的海軍官兵致敬，無論是在南海還是紅海的艱鉅任務中，他們的勇敢都是無畏精神的象徵。」

美國海軍說明，第一代無畏號曾在1804年2月執行突襲任務時潛入的黎波里港口，摧毀被俘的美國海軍艦艇「費城號」。第二代無畏號為一艘魚雷衝角艦，於1874年至1892年間服役。第三代無畏號則是一艘鋼製三桅巴克船艦，主要為搭載人員使用。

▲▼美國海軍無畏號航空母艦（CV-11）在1945年4月16日遭到日本神風特攻隊襲擊。（圖／美國海軍）

▲無畏號航空母艦在1945年4月16日遭到日本神風特攻隊襲擊。（圖／美國海軍）

第四代無畏號是一艘航空母艦，自1943年至1974年服役期間，參與馬紹爾群島、帛琉、沖繩和日本本土作戰，並曾遭到多次神風特攻隊的攻擊；二戰結束後支援北約任務，並協助回收NASA太空艙。最終，無畏號於1974年退役，並保存為博物館船。

▲▼位在紐約的無畏號海、空暨太空博物館。（圖／美國海軍）

▲位在紐約的無畏號博物館。（圖／美國海軍）

伯克級驅逐艦是美國海軍水面艦隊的中堅力量，配備「神盾戰鬥系統」（Aegis Combat System），能執行多樣化任務，能應對空中、海面和水下多重威脅；最新的無畏號計畫將進一步提升伯克級驅逐艦的作戰能力，其建造將結合更先進的技術，特別是在雷達和武器整合方面，進一步鞏固美國海軍在全球的戰略優勢。

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